Tuğba Ekinci kimdir Türk askeri paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Siyasi paylaşımları ve açıklamalarıyla sürekli olarak gündem olan şarkıcı Tuğba Ekinci, İdlib'te 33 askerimizin şehit olmasından sonra da yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu. Ekinc "Acımayın öldürün kaypak pislikleri; verin cezasını acizlerin, korkakların... '' paylaşımıyla sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi takipçisi dilini çok ağır bulurken kimisi de destek verdi.

''Verin cezasını acizlerin''

Hain saldırının ardından Türkiye şehitlerine ağlarken şarkıcı Ekinci şu yorumu yaptı: "Acımayın öldürün kaypak pislikleri; verin cezasını acizlerin, korkakların... Bizden daha güçlü kimse olamaz. Türk askeri duy sesimi... Enne kuzusu hepsi höt deyin kaçarlar hadi canlarım benim; sizi hiçbir şey yıldırmasın korkutmasın!" Ekinci'nin bu paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü. Bir kısım takipçi Ekinci'yi desteklerden bir kısım takipçi ise bu dili çok sert buldu.

Tuğba Ekinci kimdir?

Pendik Lisesi mezunudur. Annesi hemşire, babası İTÜ mezunu inşaat mühendisidir. Fatih Özbilen'in eski eşidir. Tuğba Ekinci'nin eski sevgilileri arasında 'Karadağlar'ın Gülali'si İbrahim Çelikkol ve Ümit Cem Şenol yer alıyor.Şov dünyasına girişi Osman Sınav'ın Ekinci'yi keşfetmesiyle oldu. Bodrum'da 'Mavi Düşler' dizisini çekerken Ekinci'yi gördü ve teklifte bulundu. Çarkıfelek'te bir süre hosteslik yaptı. Kral TV'de VJ oldu. 1994'te Güzellik Yarışması'na girdi, elemeleri geçti ve ilk 20 aday arasında yer aldı. Babasının izin vermemesi sonucu yarışmadan çekilmek zorunda kaldı. Erol Köse ile tanışması şarkıcılık kariyerinin başlangıcı oldu. Özcan Şenyaylar'dan özel şan dersleri aldı. Buzda Dans yarışmasının finalisti idi.