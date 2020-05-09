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"Ty" adıyla bilinen ünlü rapçi Ben Chijioke, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

"Ty" adıyla bilinen ünlü rapçi Ben Chijioke, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

"Ty" adıyla bilinen ünlü rapçi Ben Chijioke, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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TY lakaplı ünlü rapçi Ben Chijioke, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. Rapçinin, tedavi gördüğü hastanede 47 yaşında yaşamını yitirdiği menajeri tarafından doğrulandı.

Ölümü menajeri tarafından doğrulandı

Gerçek adı Ben Chijioke olan rapçinin, tedavi gördüğü hastanede 47 yaşında yaşamını yitirdiği menajeri tarafından doğrulandı.Yoğun bakımda olduğu yönünde haberler çıkan Chijioke'nin 19 Nisan'da durumunun iyiye gittiği belirtilmişti.

Ünlü rapçi Ty kimdir? 

1972 yılında Nijeryalı göçmen bir ailenin çocuğu olarak Londra'da dünyaya gelen Chijioke'nin ilk albümü 'The Awkward', 2001 yılında piyasaya çıkmıştı. Chijioke'nin son solo albümü 'A Work of Heart' ise 2018 yılında müzikseverlerle buluşmuştu.

 

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