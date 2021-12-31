Çırahta nasıl yapılır Rize'nin enfes lezzeti!

Çırahta nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Rize'nin enfes lezzetiyle karşınızdayız. Oldukça kolay ve pratik bir şekilde hazırlayacağınız bu şahane lezzet kahvaltılarınızın yeni adresi olacak garanti ediyoruz. Lezzeti pişi gibi çıtır, yapımı da krepten kolay bir tarif.İster tatlı gibi yanında çikolatalı krema ya da tuzlu olarak peynirle servis edebileceğiniz bu lezzete bayılacaksınız. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda çırahta tarifi. Şimdiden afiyetler olsun.

MALZEMELER:

1,5 su bardağı ılık su,1,5 su bardağı un,1/2 yemek kaşığı tereyağı,1/2 tatlı kaşığı tuz,1/2 tatlı kaşığı karbonat

Kızartmak için:

2 çay bardağı sıvı yağ

HAZIRLANIŞI:

Ilık suyu ve tereyağını derince bir kaba alın ve tereyağı eriyene dek karıştırın.

Ardından diğer malzemeleri ekleyin ve bir çırpma teli ile güzelce çırpın. Pürüzsüz kıvamlı krep hamurundan biraz daha yoğun bir hamur elde etmiş olacaksınız.Tavaya kızartmak için gerekli olan yağı alın ve birer kaşık birer kaşık hazırladığınız hamurdan alarak yağa dökün.Üstleri göz göz olduktan sonra çevirin ve diğer taraflarını da kızartıp, havlu kağıt serdiğiniz bir tabağa alın.Bu şekilde tüm hamuru kız