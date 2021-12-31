Bebeğin cinsiyeti tahmin edilebilir mi makas mı bıçak mı yöntemini deneyin!

Anne karnındaki bebeğin cinsiyetini tahmin etmek için geçmişten günümüze gelen bazı batıl inançlar bulunuyor. Annenin fizyolojik değişimi bebeğin cinsiyetinde neredeyse kesin kanıt sunsa da bazı inanışlar da bulunmuyor değil. Bunlardan en yaygın olanı ise makas ve bıçak yöntemi. Peki nedir hamilelikte makas ve bıçak yöntemi? Bebeğin cinsiyeti tahmin edilebilir mi? Hamilelikte makas ve bıçak yöntemi nedir? İşte merak ettiğiniz soruların yanıtları elmaelma.com'da.

BEBEĞİN CİNSİYETİ ERKEK İSE NASIL ANLAŞILIR?

Sivri bir karına sahip olunmuşsa, erken hamilelikte sabah kahvlatıları olmuyorsa, meme uçları erkenden koyulaştıysa, bebek aşağıda taşınıyorsa, elleriniz kuruyorsa, bacaklardaki tüyler daha kısa sürede uzuyorsa, idrar rengi açık sarıysa, hamilelik güzellik katıyorsa bunlar belirtiler arasındadır.

BEBEĞİN CİNSİYETİ KIZ İSE NASIL ANLAŞILIR?

Kalça ile basenden kilo alıyorsa, sol meme sağ memeden daha büyükse, bebek yukarıda taşınıyorsa, tatlı aşeriyorsanız, canınız meyve istiyorsa, sivilceler çıkıyorsa, memeler büyümüşse bebeğin cinsiyetinin kız olduğu düşünülür.

MAKAS MI BIÇAK MI YÖNTEMİNİ DENEYİN!

Bebeğin cinsiyetini öğrenmek için en yaygın yöntemlerden bir tanesi makas ve bıçak yöntemidir. Bu yöntemi uygulamak için ihtiyacınız olan tek şey makas,bıçak ve bir adet minderdir. Minderin altına önceden saklanan bıçak ve makasta anne adayının iki mindere birden oturması istenir. Altına bıçak olan mindere oturursa bebek erkek makas olan mindere oturursa kız olacağı düşünülürmüş.