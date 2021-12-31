search menu
search
close

Bebeğin cinsiyeti tahmin edilebilir mi makas mı bıçak mı yöntemini deneyin!

Bebeğin cinsiyeti tahmin edilebilir mi? Hamilelikte makas mı bıçak mı testi nasıl yapılır? Merak edilen soruların yanıtları elmaelma.com'da.

Bebeğin cinsiyeti tahmin edilebilir mi makas mı bıçak mı yöntemini deneyin!
-A A+

Anne karnındaki bebeğin cinsiyetini tahmin etmek için geçmişten günümüze gelen bazı batıl inançlar bulunuyor. Annenin fizyolojik değişimi bebeğin cinsiyetinde neredeyse kesin kanıt sunsa da bazı inanışlar da bulunmuyor değil. Bunlardan en yaygın olanı ise makas ve bıçak yöntemi. Peki nedir hamilelikte makas ve bıçak yöntemi? Bebeğin cinsiyeti tahmin edilebilir mi? Hamilelikte makas ve bıçak yöntemi nedir? İşte merak ettiğiniz soruların yanıtları elmaelma.com'da. 

 BEBEĞİN CİNSİYETİ ERKEK İSE NASIL ANLAŞILIR? 

Sivri bir karına sahip olunmuşsa, erken hamilelikte sabah kahvlatıları olmuyorsa, meme uçları erkenden koyulaştıysa, bebek aşağıda taşınıyorsa, elleriniz kuruyorsa, bacaklardaki tüyler daha kısa sürede uzuyorsa, idrar rengi açık sarıysa, hamilelik güzellik katıyorsa  bunlar belirtiler arasındadır. 

BEBEĞİN CİNSİYETİ KIZ İSE NASIL ANLAŞILIR? 

Kalça ile basenden kilo alıyorsa, sol meme sağ memeden daha büyükse, bebek yukarıda taşınıyorsa, tatlı aşeriyorsanız, canınız meyve istiyorsa, sivilceler çıkıyorsa, memeler büyümüşse bebeğin cinsiyetinin kız olduğu düşünülür. 

MAKAS MI BIÇAK MI YÖNTEMİNİ DENEYİN! 

Bebeğin cinsiyetini öğrenmek için en yaygın yöntemlerden bir tanesi makas ve bıçak yöntemidir. Bu yöntemi uygulamak için ihtiyacınız olan tek şey makas,bıçak ve bir adet minderdir. Minderin altına önceden saklanan bıçak ve makasta anne adayının iki mindere birden oturması istenir. Altına bıçak olan mindere oturursa bebek erkek makas olan mindere oturursa kız olacağı düşünülürmüş. 

 

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Çocuklarda kekemeliğin nedeni meğer buymuş! Çocuklarda kekemeliğin nedeni meğer buymuş!
Çocuk
Kahvaltıda yağ yaktıran enerji bombası tarifleri! Kahvaltıda yağ yaktıran enerji bombası tarifleri!
Lezzet
En Güncel Galeriler
Bahar Candan yine 'maaşlı arkadaş' iş ilanı verdi! Yevmiyesi 200 dolar
Bahar Candan yine 'maaşlı arkadaş' iş ilanı verdi! Yevmiyesi 200 dolar
Sosyal medya fenomenin kendisine aldığı yılbaşı hediyesi şaşırttı!
Sosyal medya fenomenin kendisine aldığı yılbaşı hediyesi şaşırttı!
Bir Zamanlar Çukurova hayranlarına kötü haber!
Bir Zamanlar Çukurova hayranlarına kötü haber!
Zayıflık uğruna 'sağlığından olan Aslı Turanlı'dan bomba itiraf!
Zayıflık uğruna 'sağlığından olan Aslı Turanlı'dan bomba itiraf!
Nursel Ergin itiraf etti: Yargı dizisi oyuncusu Pınar Deniz'in evini..
Nursel Ergin itiraf etti: Yargı dizisi oyuncusu Pınar Deniz'in evini..
Fatoş Yelliler'in evli erkeklerle mesajları ifşa oldu!
Fatoş Yelliler'in evli erkeklerle mesajları ifşa oldu!
Önceki Haberler
E vitaminli maske tarifleri ile cildiniz ışıldayacak!
E vitaminli maske tarifleri ile cildiniz ışıldayacak!
Rize'nin enfes lezzeti: Çırahta
Rize'nin enfes lezzeti: Çırahta
Yeni yılı evde karşılayacaklar için unutulmaz 5 yılbaşı filmi!
Yeni yılı evde karşılayacaklar için unutulmaz 5 yılbaşı filmi!
İlber Ortaylı'nın 2021 yılında canını çok sıkan olay!
İlber Ortaylı'nın 2021 yılında canını çok sıkan olay!
Esmer tenli kadınlar için makyaj tüyoları!
Esmer tenli kadınlar için makyaj tüyoları!
Ağzınız sürekli kokuyorsa aman dikkat!
Ağzınız sürekli kokuyorsa aman dikkat!
Duvarlarda nötr renkleri kullanma kılavuzu
Duvarlarda nötr renkleri kullanma kılavuzu
Ceviz kabuğunun bu faydasını duyan şaşıp kalıyor!
Ceviz kabuğunun bu faydasını duyan şaşıp kalıyor!
Yorumlar