'Sapkın bir hal aldı' diyen Mahkum yıldızı İsmail Hacıoğlu anlattı: Çok sinirleniyorum, katlanamıyor

Hem sakin kendi halinde hem de her an sinirlenebilecek gibi bir duruşun var. Sinirli biri misin?

Çabuk sinirlenen ama hemen arkasından pişman olan tiplerdenim.

Neler basar bam teline?

Kötü niyetli insanlara tahammülüm kalmadı. Zaten kötü niyet bence gözlerden algılanan bir şey. O niyeti gördüğümde de çok sinirleniyorum. Bir de önyargıya katlanamıyorum.

Bir yandan da Leonardo DiCaprio gibi hiç yaşlanmıyor, hep çocuksu, bebek suratlı ve genç duruyorsun... Valla daha çok ekmek yeriz bundan diye düşünüyorum (gülüyor). Bu bir oyuncu için avantaj mıdır? Avantajdır bence, çok çabuk deforme olmama hali güzel. Tabii birden çökmezsem (gülüyor).