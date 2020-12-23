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Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Orhan Kural'ın vefatının ardından ilk paylaşım

Cem Yılmaz, kendisine sık sık dava açan Prof. Dr. Orhan Kural'ın yaşamını yitirmesi üzerine sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Orhan Kural'ın vefatının ardından ilk paylaşım
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Prof. Dr. Orhan Kural, koronavirüs nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Kural, 9 Aralık'tan beri Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu.

"Huzur içinde yatsın"

Cem Yılmaz'a filmlerinde sigaraya özendirdiği gerekçesiyle sıkça dava açan Kural'ın ölümünün ardından ünlü komedyenden paylaşım gecikmedi. Twitter hesabından paylaşım yapan Cem Yılmaz, 70 yaşında hayatını kaybeden Kural için "Yıllardır aramız pek iyi olmasa da Orhan Kural'a çok üzüldüm. Huzur içinde yatsın sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs hayattan kopardı

Ünlü profesör, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında hastane odasından paylaşım yapmış "Doktorlar, hemşireler, sağlık ekipleri benimle çok güzel ilgileniyorlar. Hepsine ve güzel dilekleriniz için sizlere teşekkür ederim. Sağlıklı günlerde, nice mutlu coğrafyalarda görüşmek üzere, sevgiyle kalın" ifadelerine yer vermişti.

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