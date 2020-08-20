YouTuber Enes Batur,yeni sevgilisiyle objektiflere yakalandı!

YouTube'de çektiği videolarla binlerce aboneye kavuşan Enes Batur, yeni bir ilişkiye başladı. Geçtiğimiz sene oyuncu Damla Aslanalp ile sahte bir düğün töreni düzenleyerek günlerce konuşulan Enes Batur Sungurtekin, önceki gün yeni sevgilisiyle Nişantaşı'nda görüntülendi.

Alışveriş sonrası görüntülendiler

Enes Batur ile yeni sevgilisi Ecenaz Üçer, önceki gün Nişantaşı'ndaki alışveriş merkezi çıkışı kameralara takıldılar. Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takan ikili, alışveriş yaptıktan sonra araçlarına binerek uzaklaştı. Genç fenomenin 1 milyon 350 bin TL'lik spor aracı da ilgi odağı oldu.

Enes Batur'la görüntülenen Ecenaz Üçer'in de Instagram'da 117 binlik bir takipçisi var.