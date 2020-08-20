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Hızlı tırnak uzatma yöntemleri 2 adımda istenilen uzunluğa ulaşın!

Tırnakları kolay kırılanlar için veya kestikten sonra pişman olanlar için tırnakları hızlı uzatan yöntemleri bir araya getirdik! İşte 2 yöntemle uzun tırnaklar!

Hızlı tırnak uzatma yöntemleri 2 adımda istenilen uzunluğa ulaşın!
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Çeşitli nedenlerden dolayı tırnakları hızlı kırılanlar, tırnağı kestikten sonra pişman olanlar veya tırnakları yavaş uzadığından şikayetçi olanlar için hızlı tırnak uzatma yöntemlerini bir araya getirdik! Evde kolay bir şekilde yapacağınız 2 kolay yöntemle tırnaklarınızı hızlı uzatabilirsiniz! İşte portakal ve limon gibi iki kolay kür ile tırnakları kısa sürede çabucak uzatmanın yöntemleri!

LİMON SUYU İLE TIRNAKLARINIZI KISA SÜREDE UZATABİLİRSİNİZ

Uygulaması oldukça kolay olan limon suyu küründe ellerinizi koyabileceğiniz bir kaba ihtiyacınız olacak. Kabın içerisine bir miktar limon damlatıp daha sonra içerisine yarısı kadar zeytinyağı ilave ettikten sonra iyice karıştırıp tırnaklarınıza sürün. Bu kürü ayda en az 5 kere olacak şekilde uyguladıktan sonra gözle görülür farkı anlayabilirsiniz.

PORTAKAL SUYU KÜRÜ!

Özellikle kış aylarında rahatlıkla yapacağınız portakal ile tırnaklarınızı kısa sürede uzatarak güçlendirebilirsiniz! Bir kabın içerisine portakalı sıkıp portakal suyunun bulunduğu kaba tırnaklarınızı batırıp yaklaşık 15 dakika kadar beklettikten sonra ayda en az 5 kere bu kürü yapabilirsiniz. Ancak bu kür için önemli noktalardan biri tırnaklarınızı temizlerken ılık su kullanmak önemlidir. 

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