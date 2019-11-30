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Ünlü oyuncu Salma Hayek kalça pozuyla takipçilerini mest etti!

Amerikalı ünlü oyuncu Salma Hayek transparan kıyafetiyle verdiği kalça pozuyla sosyal medyayı sallladı. Paylaşıma kısa sürede binlerce beğeni yağdı.

Ünlü oyuncu Salma Hayek kalça pozuyla takipçilerini mest etti!
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Meksika asıllı Amerikalı ünlü oyuncu Salma Hayek, son pozuyla adeta nefes kesti. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan 53 yaşındaki dünya starı son olarak paylaştığı kalça pozuyla adeta takipçilerini mest etti. 

Kalça pozuna beğeni yağdı 

İnstagram hesabından sürekli olarak cesur pozlar veren Salma Hayek bu seferde siyah kurdele şeritli transparan elbisesiyle kalça pozu verdi. Ünlü oyuncuya Samuel L. Jackson başta olmak üzere birçok oyuncudan yorum geldi. 53 yaşında olmasına rağmen güzelliği ve fiziği ile tüm dikkatleri üzerine çeken Hayek'in bu pozu kısa süre içerisinde 800 bine yakın beğeni aldı. 

Ünlü oyuncu Salma Hayek kalça pozuyla takipçilerini mest etti!

Çıplak fotoğrafını paylaşmıştı 

53 yaşındaki ünlü yıldız geçtiğimiz günlerde Instagram'da 12 milyon takipçiye ulaşınca bunu kutlamak için akapunktur yaparken çekilen çıplak fotoğrafını paylaştı. Yıldız oyuncu fotoğrafı İngilizce ve İspanyolca şu başlık ile paylaştı: "Destek ve sevginiz için teşekkür ederim. 12 milyona ulaşmamı sağladınız. Sağlık ve iyilik için yapılan her iğne sizden birer milyonu temsil ediyor."

Ünlü oyuncu Salma Hayek kalça pozuyla takipçilerini mest etti!

Salma Hayek kimdir? 

Salma Hayek, Veracruz, Meksika'da dünyaya geldi. Meksikalı Opera sanatçısı bir anne ve Lübnanlı iş adamı bir babanın kızı olan Hayek, lise eğitimi sırasında aktris olmaya karar verdi ve seksenlerin sonunda 'Teresa' adlı bir operada rol alarak adını duyurmaya başladı. 1993 yılında yönetmen Robert Rodrigez'in keşfettiği Salma Hayek, güzelliğinden çok etkilenen Rodrigez'in rol verdiği 'Desperado' filminde Antonio Banderas ile rol alarak büyük çıkış yakaladı.

Ünlü oyuncu Salma Hayek kalça pozuyla takipçilerini mest etti!

Kendi yapım şirketini kurdu 

1999 yılında, Kevin Smith'in "Dogma" filminde ve Will Smith'in başrolde olduğu, Barry Sonnenfeld'in yönettiği "Wild Wild West" filminde yardımcı oyuncu olarak yer aldı. 2000 yılına gelinirken, kendi yapım şirketi olan "Ventanarosa" yı kurdu. Yapımcılığını ilk üstlendiği film "El Coronel No Tiene Quien Le Escriba" oldu. Yönettiği "The Maldonado Miracle" yapımıyla Emmy kazandı. Bu dönemde A.B.D'nin en çok fotoğrafı çekilen kadını oldu ve Avon firmasından, firmanın yüzü olması için teklif aldı.

 

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