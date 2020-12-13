Ünlü oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı

Son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan Menajerimi Ara dizisine konuk oyuncu olarak katılan Şükran Ovalı, 2017 yılında Caner Erkin ile evlendi. 2 yıl önce kızı Mihran Ela'yı kucağına alan Ovalı, setlere de bu süre zarfında ara verdi.

Emojili yastıklarla poz verdiler

Eşi Caner Erkin'le samimi pozlarını sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yayınlayan Ovalı, dün cesur bir paylaşıma imza attı. Eşiyle vücudunu emojili yastıklarla kapatan Şükran Ovalı, yatak pozlarını Instagram hesabından yayınladı. Erkin ise eşinin paylaşımını kendi Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Çiftin cesur pozu kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı.