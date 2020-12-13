Yüz şekline göre küpe seçimi yuvarlak yüzler için sallantılı küpeler uygun!

Elbette herkes kendi zevkine uygun küpeleri kullanmakta özgür. Fakat yüz şeklinize hangi küpenin daha çok yakışacağını merak ediyorsanız haberimiz sizler için! Yüzünüze yakışan küpeleri takmanız çok daha hoş ve tamamlanmış görünmenize yardımcı olur. Peki, hangi yüz şekline hangi model küpe takmalı? İşte cevabı...

Yuvarlak yüz

Yüzünüz yuvarlak hatlara sahipse yüzünüzü olduğundan daha ince göstermek için sallantılı modellerden yardım alın. Çok geniş tasarımlı küpeler yerine ince ve uzun modelleri tercih etmelisiniz. Halka modellerden de uzak durmanızda fayda var.

Dikdörtgen yüz

Dikdörtgen bir yüzünüz varsa çok fazla hacim yanılsaması yaratmak için mümkün olduğunca büyük küpeler takmalısınız. Büyük halkalar, oval modeller, avize küpeler harika seçimlerdir. Sadece küpelerinizin keskin kenarlarının yüzünüze müdahale edecek kadar büyük olmamasına dikkat edin.

Oval yüz

Oval bir yüze sahipseniz, en şanslı kişi olduğunuzu zaten biliyorsunuzdur. Oval yüzlere her saç şekli yakışır, her makyaj modeli iyi durur ve tabii ki dilediğiniz küpeyi takmakta özgürsünüz. Yeterince orantılı olan yüzünüzde her küpe modeli yeterince iyi duracaktır!

Uzun yüz

Oval, kare veya üçgen biçimli küpeler, uzun yüzlü biri için en iyi seçenektir. Bu şekiller, fiziksel özelliklerinizi mükemmel bir şekilde tamamlayacak, boyut olarak eksik olabilecek yanak ve elmacık kemiği bölgenizin etrafında görsel hacim oluşturacaktır. Uzun ve düz küpelerden kaçının çünkü bunlar yalnızca zaten uzun olan hatlarınızın daha uzun görünmesine neden olacaktır.

Üçgen yüz

Köşeli, üçgen bir yüzünüz varsa, eğri çizgileri olan şekilleri tercih etmeniz önerilir. Oval ve dairesel küpeler, yüzünüzden sarkacak ve üçgen yapısını dengelemeye çalışarak genel görünümünüze denge getirecektir.

Kare yüz

Göze çarpan kare şekilli bir yüzünüz varsa, size en çok yakışacak küpelerin uzun modeller olduğunu söyleyebiliriz. Uzun küpelerin yanı sıra uzun ince kolyeler, halka şeklindeki tasarımlar ve yağmur damlası şeklindeki kolyeler de kare yüzler için idealdir. Ancak kolye zincirlerinizin de tıpkı küpeleriniz gibi uzun olmasına dikkat edin.