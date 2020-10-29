Bizimkiler'in Abbas'ı Hikmet Karagöz son yolculuğuna uğurlandı!

Bir döneme damgasını vuran Bizimkiler dizisinin Abbas'ı tedavi gördüğü hastanede hayatını kabetti. Usta oyuncu Zeytinburnu Yeni Kozlu Mezarlığı'ında son yolculuğuna uğurlandı. Cenazesine korona salgınından dolayı kızı ve birkaç yakını dışında kimse katılamadı.

Yoğun bakımda tedavi görüyordu

2018 yılından bu yana Kartal Kavacık'ta bulunan Sanatçı Yaşam Evi'nde kalan Karagöz, 15 Ekim'de rahatsızlanarak Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırılmış ve palyatif yoğum bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

Sessiz sedasız defnedildi

Dün sabah saatlerinde yaşamını yitiren Karagöz, ikindi namazının ardından Zeytinburnu Yeni Kozlu Mezarlığı'na defnedildi. Pandemi nedeniyle Hikmet Karagöz'ün cenaze törenine yalnızca kızı Zeynep Karagöz ve birkaç yakını katıldı.

Hikmet Karagöz kimdir?

Karagöz, 'Bizimkiler' dizisinde canlandırdığı 'Abbas' karakteriyle hafızlara kazınmıştı.1946 Samsun doğumlu olan Hikmet Karagöz, oyunculuğun yanı sıra ressamlık da yapıyordu.1962-1963 yıllarında Eminönü Halkevi'nde amatör olarak tiyatroya başlayan sanatçı, 1964'te Küçük Sahne Ulvi Uraz Tiyatrosu'nda profesyonel oldu. 1974 yılında Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz'la TV yapımlarında rol almaya başladı. Sinemaya geçişi "Faize Hücum" filmiyle 1982'de oldu. Bizimkiler dizisindeki 'Abbas' rolüyle geniş kitlelerce tanındı. 1986'dan beri ağırlıklı suluboya olmak üzere resim yapıyordu.Karagöz, Memleket, Tatar Ramazan, Bir Aşk Hikayesi ve Deli Yürek gibi dizilerde de rol almıştı.