Ünlü şarkıcı Ebru Polat'ın cesur mayosuyla yaptığı paylaşımı olay oldu!

Yakın bir zaman önce kendi kozmetik markasını çıkaran ve aynı zamanda konserlerine hız kesmeden devam eden şarkıcı Ebru Polat, dün annesiyle Dubai'ye tatile gitti. Dubai'nin en lüks otelinde kalan Polat, Instagram hesabından mayolu pozunu paylaşmayı da ihmal etmedi. Polat'ın cesur mayolu fotoğrafına saniyeler içerisinde binlerce beğeni ve yorum yağdı. Bir takipçisi , "Çok cesur ve güzelsin" yorumunu yaparken bir başka takipçisi "Bu fotoğrafa ne yazsak kifayetsiz kalır" yorumunu yaptı.

''Her yer altın ben altın''

Sosyal medya hesabını en aktif şekilde kullanan ünlü isimlerin başında gelen Ebru Polat, bir süreliğine Duai'ye annesiyle tatil yapmaya gitti. Polat'ın otel odasında cesur mayosuyla yaptığı paylaşımı ise sosyal medyayı adeta salladı. Her köşesi altın kaplama eşyaların bulunduğu bir otel odasında kalan şarkıcı paylaşımına "Tatil başlasın. Dubai'nin en sevdiğim oteldeyim... Her yer altın, ben altın... yorumları size bırakıyorum" notunu düştü.

Yorum ve beğeni yağdı

Ebru Polat'ın cesur pozu kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Şarkıcının fotoğrafına "Hiç düşünmüyorsun kalbi olan tansiyonu olan var mı diye. Yine 10 numarasın", "Çok cesur ve güzelsin" ve "Bu fotoğrafa ne yazsak kifayetsiz kalır" gibi yorumlar yaptı.