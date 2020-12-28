Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile boşandığı yönündeki habere ateş püskürdü

Başarılı oyuncu Aslıhan Gürbüz, Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi kitabında yer alan yaşanmış gerçek öykülerden uyarlanan Kırmızı Oda dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı. Performansıyla kısa sürede gündem olan Gürbüz'ün yıllar önce yaşadığı aşklar da yeniden gün yüzüne çıktı.

Evlilik haberleri çıktı

Yıllardır kamuoyunda Aslıhan Gürbüz'ün 2011-2014 yılları arasında 'Hayat Bilgisi' dizisinde 'Pikaçu Kerem' karakterini canlandırarak hafızalarda yer edinen Kerem Kupacı ile evli olduğu biliniyordu. Gürbüz yıllar sonra olayın iç yüzünü açıkladı.

"Evlenmemiş birine boşanmış muamelesi yapıyorsunuz"

Instagram'da hakkında yapılan evlilik haberlerinden birine cevap veren Aslıhan Gürbüz, habere tepkisini "Gerçekten sıkmadı mı bu yalan haber? Bu konu ile ilgili resmi bir belge var mı mesela elinizde o dönemle ile ilgili? Yoksa 4 kişinin eğlendiği bir andan bir görüntü ile 10 senedir hiç evlenmemiş bir kadına boşanmış muamelesi mi çekiyorsunuz? Mahallede ki gıybetçi teyzelerin kulaktan kulağa, yalan yanlış yaydığı türden bir saçmalığı, her yeni işimde 'şok haber' başlığı ile vermek hoşunuza gidiyor ise bilemem. Ama ben sıkıldım ve sessiz kalamıyorum artık, ben de insanım be" sözleriyle verdi.