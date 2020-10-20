Yeşilçam efsanesi Nuri Alço baba olmak istiyor karım genç, aslan gibiyim!

Nuri Alço ile eşi Burcu Sezginoğlu bir ödül törenine katıldı. Evliliklerinin iyi gittiğini dile getiren çift, hiçbir şeyin onlar için değişmediğini söyledi. 'Bebek' açıklaması da hatırlatılan Nuri Alço, "Allah’tan hayırlısı ise olur. Yüce Rabbim nasip ettiyse neden olmasın" dedi.

"Genç bir karım var ben de aslan gibiyim"

Alço'ya tüp bebek gibi bir yöntem düşünüp düşünmediği sorulunca eşi Burcu'dan "Bu soruyu yaş farkından dolayı mı sordunuz? Kabul etmiyorum bu soruyu" çıkışı geldi. Nuri Alço ise "Yok canım neden farklı bir yöntem düşünelim. Genç bir karım var. Ben de aslan gibiyim her şeyin hayırlısı olsun" dedi.

"Boş vaktini yakalarsam olur"

Alço'nun açıklamalarından sonra Sezginoğlu ise eşinin çok yoğun olduğundan dert yakınarak, “Boş vaktini yakalarsam olur” ifadelerini kullandı.