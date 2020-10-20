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Özge Özpirinçci'den filtresiz paylaşım kendini olduğun gibi sev!

Geçtiğimiz günlerde saçlarını kestirerek imaj değişikliği yapan oyuncu Özge Özpirinçci, makyajsız, filtresiz pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Özge Özpirinçci'den filtresiz paylaşım kendini olduğun gibi sev!
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Meslektaşı Burak Yamantürk ile bir süredir birliktelik yaşayan ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, Instagram hesabından sık sık doğal hallerine yer veriyor. Özpirinçci bu kez de filtresiz, makyajsız bir fotoğrafını yayınladı.

Doğallığını sergiledi

Özge Özpirinçci, gönderisini, "Cilt bazen pürüzsüz olur, bazen kızarık, bazen sivilceli, bazen kuru, bazen yağlı, bazen donuk, bazen de ışıl ışıl olur. Önemli olan hepsinin geçici olduğunu bilmek" notuyla paylaştı. Oyuncunun doğallığını gözler önüne serdiği paylaşıma takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum yağdı.

Uzun saçlarına veda etti

Bir süredir saçlarını boyamayıp beyazlarını göstermekten çekinmeyen Özpirinçci, imaj değiştirmişti. Özge Özpirinçci, yeni imajıyla ilgili, "Çevremden çok güzel tepkiler aldım. Siz de beğendiniz mi? Ben beğendim" şeklinde konuşmuştu.

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