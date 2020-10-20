Alya kimdir yediği pizzadan tel çıkınca isyan etti kafayı yediniz heralde!

Geçtiğimiz günlerde evine pizza siparişi veren şarkıcı Alya, pizzanın altından tel çıkınca neye uğradığını şaşırdı. Ünlü şarkıcı firmaya "Siz kafayı yediniz herhalde" diyerek tepki gösterdi.

''Siz kafayı yediniz heralde''

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında sahneye çıkan şarkıcı Alya, geçtiğimiz günlerde evine pizza sipariş etti. Kutuyu açan şarkıcı, pizzanın altında tel olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı. O anları Twitter hesabından takipçileriyle paylaşan Alya, "Siz kafayı yediniz herhalde? Böyle pizza mi gönderilir? İçinde tel var resmen" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşımı...

ALYA KİMDİR?

Aslen Slovenyalı olan Alya, 28 Mayıs 1983 tarihinde dünyaya geldi. Mimar Sinan Konservatuar mezunu olan Alya, klasik müzik üzerine flüt eğitimi aldı. Alya, Avrupa'da dereceler aldıktan sonra Türkiye'ye döndü. Rising Star yarışmasına katılan Alya, oyunculuk eğitimi de aldı. Eğitimin ardından da Cem Yılmaz ile reklam filminde oynadı ve Öğretmen Kemal dizisinde rol aldı. Kariyerinin ilk başlarında İngilizce şarkılar yazan Alya, daha sonra Türkçe şarkılar seslendirmeye başladı.