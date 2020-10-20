Diş gıcırdatma neden olur baş ağrısına sebep oluyor!

Diş gıcırdatma neden olur? Çoğu insanın farkına varmadan yapmış olduğu bu davranış ilerleyen zamanlarda diş aşınmasına ve çürümelere yol açabiliyor. Konu hakkında merak edilenleri Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım'dan öğrendik.

Diş gıcırdatma neden olur?

Son zamanlarda Koronavirüs kaygısı ile beraber insanlarda diş sıkma şikayetleri belirgin derecede artmış durumda.Çünkü sürekli sosyal medyada zaman geçiren insanlar farkına varmadan kaygı ve endişeye kapılıyor Bu da diş sıkma şikayetlerini artırıyor.Halk arasında diş gıçırdatma- diş sıkmak hastalığı ''Bruksizm'' olarak da adlandırılır. Dişlerde aşınma ve kırılma yapabilir.Televizyon karşısında veya telefon karşısında vakit geçirirken farkında olmadan diş sıkmak bir çok belirtiye neden olabilir:Örneğin şiddetli baş ağrısı, yüz ağrısı, boyun ve omuz bölgesinde ağrılar eklemlerde klik sesleri, dişlerde aşınma ve çene eklemi problemleri yapabilir.

Dişlerde aşınmaya ve çürümeye neden oluyor

Bazen hastalar hiçbirinin farkında olmadan sadece eklem problemine bağlı kulak şikayetleriyle hastaneye gider.Yani sadece kulakta ağrı uğultu ve derinden bir batma hissedebilir.Gece uyku boyunca çene ekleminin sürekli zorlanmasına bağlı olarak çene eklemi kulak yapılarını olumsuz etkiler.Gün içerisinde hasta kulak şikayetleri çekmeye başlar.Yine bu hastalarda ağız açmaya, gülmeye ve esnemeye bağlı olarak ağrılar ve zorlanmalar görülebilir. Uzun dönem diş sıkmanın çene ekleminden başka dişlerde de aşınma kırılma, diş minelerini zedeleme ve diş çürümelerine neden olur. Sürekli diş sıkmaya bağlı olarak Massater kasında belirgin bir hipertrofi ve güçlenme ortaya çıkar.Bu da yüz şeklinde belirgin bir yapısal değişiklik oluşturur.Yani çene köşelerinde şişlik olarak dışarıdan görülür. Bazı hastalarda ne diş şikayetine nede çene eklemi şikayetine neden olur.Sadece ağrılar olur bu ağrılar; öyle bir ağrıdır ki çok şiddetlidir genellikle sabah uyku sonrası kulak, yüz ve çene bölgesinde hassasiyet, dişlerde hassasiyet boyun ve omuz bölgesinde ağrılar, baş ağrısı, yüz arası şeklinde bulgu verir.



Peki Bu Diş Sıkma - Diş Gıcırdatma Hastalığı Olan Bruksizm Neden Oluşur?

Genellikle kişilik yapısı, duygusal stres ve gün içindeki nedenler bu hastalığın oluşmasında belirgin rol oynar.Tedavisinde multidisipliner olarak yaklaşıyoruz. Hastada psikolojik nedenler baskın ise psikolojik destek veriyoruz.Dişle ilgili şikayetler belirgin ise gece plağı öneriyoruz, Çene eklemi ile ilgili sorunlar belirgin ise çene eklemini koruyucu tedaviler öneriyoruz. Son zamanlarda en etkili ve güvenli tedavi herhangi bir zararı olmayan yan etkisi olmayan botoks uygulaması yapıyoruz.Massater ve temporal kaslara poliklinik ortamında küçük bir iğneyle 5 dakikada uygulama yaparak,bu sorunlardan en az 4-6 ay kurtuluyoruz. Tekrarlayan birkaç uygulama sonrası kas kuvvetinde azalmaya bağlı artık bu sorun problem olmaktan çıkıyor.Böylece kalıcı kulak şikayetleri, çene eklemi şikayetleri, diş problemleri ve kas ağrılarından kurtulmuş oluyoruz.