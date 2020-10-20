Buket Aydın kimdir ''Mekanın sahibi geri geliyor'' diyerek yeni projesini duyurdu!

Ekranların sevilen sunucularından Buket Aydın, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Aydın, daha önce hazırlayıp sunduğu '40 Soru' programına benzer bir formatla ekranlara döneceğini müjdeledi. Aydın iddialı konuşmalarıyla rakiplerine adeta meydan okudu.

''Mekanın sahibi geri geliyor''

İlk kez CNN Türk ekranlarında yayınlanan ve kendisinin hazırlayıp sunduğu '40 Soru' programının şu sıralar Jülide Ateş tarafından sunulmasına atıfta bulunan güzel haberci iddialı bir açıklamada bulunarak "Önümüzdeki aylarda daha önce hazırlayıp sunduğum '40 Soru' programına benzer bir formatla ekranlarda olacağım. Şimdiden söyleyeyim çok az kaldı, mekanın sahibi geri geliyor" dedi.

Buket Aydın kimdir?

Buket Aydın, 1 Ocak 1985 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitiren Aydın, Atilla İlhan'ın şiirleri üzerine yüksek lisans yaptı.Kadıköy’de bulunan Kuşdili Spikerlik ve Sunuculuk Kursu’nda eğitim alan Buket Aydın, bir sene bir radyoda haber spikerliği yaptı. Radyo'dan Kanaltürk'e geçiş yapan Aydın, ilk televizyon tecrübesini bu kanalda gerçekleştirdi. Kanaltürk'te spor bülteni ve hafta sonu ana haber bülteni sunuculuğu görevini yapan Aydın, Kanaltürk'ten TRT Türk kanalına geçti.TRT Türk'te program sunuculuğu yapmaya başlayan Buket aydın, 2011'de NTV'ye transfer oldu. NTV'de haber bülteni sunduktan bir süre sonra "NTV Gece Bülteni Kuşağı'nda" moderatörlük yaptı. 2018 yılında haber sunuculuğu kariyerine Kanal D'de devam eden Buket Aydın, En İyi Haber Spikeri, Anadolu Medya, En İyi Giyinen Kadın Haber Sunucusu, Yılın Kadın Haber Spikeri, Yılın Gece Haberleri Bülteni ödüllerinin sahibi oldu. Kanal D'deki sunuculuğunun yanı sıra CNN Türk'te "40" adında bir sohbet programın sunuculuğunu üstleniyor.

Kaynak : Snob magazin