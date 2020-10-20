Neden dejavu olunur genç yaşlarda daha çok yaşanıyor!

Yaşanılan bir olayı daha önceden yaşamışlık veya görülen bir yeri daha önceden görmüş olma duygusu için adlandırılan dejavuyu çoğu kişi yaşamıştır. Kelime anlamı Fransızca'da "Déjà vu" yani "zaten görülmüş" olan dejavuyu yaşamamızın birtakım sebepleri var. İşte dejavu yaşamamızın nedenleri!

Genç yaşlarda meydana gelir

Deja vu deneyimini ilk olarak yaşadığımız dönem 10 veya daha küçük yaşlardadır. Ancak en sık meydana geldiği dönem 15-25 yaşları arasındadır. Bundan sonra yaşlandıkça dejavu hissi azalır.

Hafızanız senkronize olmayabilir

Birçok uzmana göre deja vu'nun anıları hatırlama şeklinizle bir ilgisi var. Bu olay, geçmişten pek hatırlamadığınız bir travmaya benzeyen bir duruma bir yanıt olabilir. Küçük bir çocuk yaşadığınız bu travmayı, bir nedenden dolayı hatırlamıyor olabilirsiniz.

Beynin çalıştığını gösteriyor

Deja vu deneyimi, aynı zamanda sağlıklı bir zihnin işareti olabilir ve yanlış olan sinyalleri görebildiğinizi gösterir.

Çok yorgun veya stresli olabilirsiniz

Yorgun ve stres altındayken garip aşinalık hissini normalden daha fazla yaşayabilirsiniz. Devam ederse, daha fazla dinlenmek ve rahatlamak için farklı yollar düşünmelisiniz. Bu büyük olasılıkla, stres altındayken dikkatimizin daha düşük olması nedeniyle meydana gelir.

Bir nöbetten hemen önce gerçekleşebilir

Bir nöbetten önce sizi uyarabilecek farklı fiziksel ve zihinsel işaretler vardır ve bunlardan biri deja vu yaşamaktadır. Bu nedenle, nöbet geçmişiniz varsa, etrafınızdaki şeyler tanıdık geliyorsa, ancak daha önce o pozisyonda bulunmadıysanız; alarma geçmeniz olasıdır.

Bununla birlikte, nörolojik problemler olmadığı durumlarda da deja vu ile karşılaşılabilir. Aslında, deja vu beynin aynı bölümünde meydana gelir. Yine de bunun yalnızca kulaklar, gözler ve diğer duyular arasında gecikmiş bir aktarım olabileceğine inanılıyor.

Sık sık yaşanan deja vu, endişe belirtisi olabilir

Deja vu'nun anksiyete tarafından tetiklendiği ve bu zihinsel bozukluğu daha da kötüleştirdiği durumlar da görülmüştür. Bu nedenle deja vu yaşadığınız bir stresin sonucu ortaya çıkabilir.