51 yaşındaki Jennifer Lopez bikinisiyle kumsalda sere serpe uzandığı pozunu paylaştı!

İki çocuk annesi Jennifer Lopez, kumsalda uzandığı bikinili bir pozuna Instagram hesabından hayranlarının beğenisine sundu. Lopez'in yaza veda paylaşımına takipçilerinden beğeni yağdı.

"Yazın son anlarına tutunuyorum"

51 yaşındaki güzel şarkıcının "Yazın son anlarına tutunuyorum" notuyla paylaştığı poza 1,7 milyon beğeni geldi. Lopez'in Instagram'da 131 milyon takipçisi bulunuyor.

Kendi kozmetik markasını kuruyor

Jennifer Lopez son olarak kuracağı kozmetik fabrikası ile gündeme gelmişti. Kendine has bronz ve bol ışıltılı makyajı ile hafızalara kazınan Jennifer Lopez, kozmetik sektörüne adım atacak.