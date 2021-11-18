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Zeynep Sever Demirel Kasım ayında denize girdi cesur pozuna beğeni yağdı!

Eski milli kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, kasım ayında denize girdi, paylaşımıyla takipçilerini mest etti.

Zeynep Sever Demirel Kasım ayında denize girdi cesur pozuna beğeni yağdı!
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Eski milli kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, sosyal medya hesabından yeni paylaşımlarda bulunarak takipçilerini adeta mest etti. Kasım ayında denize giren Belçika güzeli, düzgün fiziği ile takipçilerini adeta büyüledi.

Fenerbahçeli eski milli kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, kasım ayında denize girdi. 'Seksenler' dizisiyle de kamera karşısına geçen Belçika güzelinin paylaşımına saniyeler içerisinde beğeni yağdı.

PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI

Antalya'da deniz keyfi yapan ünlü model ve oyuncu, bikiniyle güneşlendiği sırada çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaştı. Demirel, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

 

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