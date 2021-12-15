Limonlu su içmenin faydaları neler kemik erimesini durduruyor!

Sabahları uyanabilmek için içtiğiniz kahveyi bir kenara bırakın. Her sabah aç karnına içeceğiniz limonlu suyun faydalarını bir bilseniz, bu alışkanlığınızdan vazgeçip, limonlu su içmeye başlarsınız. Zaten sabahları içeceğiniz ılık limon suyuda kafein bağımlılığınızın azalmasına yardımcı olacak. Peki limon suyu içmenin faydaları nelerdir? İşte limon suyu içmenin bilinmeyen faydaları!

Kemik erimesini durduruyor

Limon suyu içerisinde bulunan bol C vitamini sayesinde kemik erimesi ile savaşmaya yaramaktadır. Vücutta bulunan kalsiyumu absorbe eder. Bu da kemik erimesini durdurur. Kemik erimesiyle savaşır.

Kilo vermek isteyenler mutlaka içmeli

Sabahları aç karnına içilen limon suyu içeriğinde mevcut olan pektin lifler sayesinde, açlık hissini azaltacaktır. Dikkat etmeniz gerekn şey, alkali besinleri tüketmek olacaktır. Bu şekilde daha hızlı kilo vermeniz mümkün olacaktır.

Sindirime yardımcı

Taze limon suyu böbrekleri ve sindirim sistemini temizliyor. Vücudun toksinleri atmasına yardımcı oluyor.

Çok iyi bir idrar söktürücüdür

Limon içeriğindeki vitaminler sayesinde vücudu temizlemeye yardımcı olmaktadır. Vücudu toksinlerden arındıran limon suyu aynı zamanda çok iyi bir idrar söktürücüdür.

Uykusuzluğa iyi gelir

Limon suyu uykusuzluğa iyi gelir. Gün içerisinde ne kadar yorulursanız yorulun eve geldiğinizde uyumak isteyip uyuyamayanlardansanız sabah içtiğiniz ılık limon suyuyla bu sorununuza çözüm bulacaksınız.

Soğuk algınlığına birebir

Bir bardak sıcak suya balla birlikte ekleyip karıştırıldığında nezle ve griple savaşmaya yaramaktadır. Kısa süre içerisinde sizi bu hastalıklardan kurtaracağına emin olabilirsiniz. Toparlanmanız için birebir!

Limon suyu araç tutmasına iyi geliyor

Limon suyu karıştırılmış su yudumlanarak içildiğinde, mide bulantısının azalmasını sağlıyor.