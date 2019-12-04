Sade ve çekici makyaj nasıl yapılır? Yüzünüzü renklendirin!

Son dönemlerin trendi olan hiç makyaj yapmamışcasına doğal bir görünüme sahip olup hem de küçük dokunuşlarla cildi renklendirebileceğimiz bir makyaj uygulaması hepimizin arzusu. Bu isteğe minimal makyaj ile ulaşmanız ise çok kolay. Yüzünüzde ağırlık yapmadan güzelliğinizi ortaya çıkaracak dokunuşlarla fresh bir görünüm elde edebileceksiniz. İşte çok kısa sürede yapacağınız minimal makyaj tüyoları!

Cildinize doğru baz uygulayın

Cildinize uyguladığınız baz cildinizin doğal ve ışıltılı gözükmesi için önemli rol oynuyor. Böylece makyajınız uzun süre kalıcılığını koruyacak. Tek yapmanız gereken cildiniz ve teninizle uyumlu bir ürün seçmek.

Masaj yaparak cildinizi rahatlatın

Makyaj yapmadan önce cildinizin sorunlarını incelemeniz mühim. Örneğin göz altı torbalarını yok etmek için, göz çevresine bir buz küpüyle masaj yapın. Bu uygulama, hem ciltteki şişliği azaltır hem de cildi sıkılaştırır.

Peeling yapmak önemli

İyi bir peeling rutinine sahip olmanız cildinizdeki matlığı yok eder ve cildinizin ışığı yansıtmasını sağlar. Böylece daha sağlıklı görünen bir cilde sahip olursunuz.

Fondötenin yerini BB krem alsın

Minimal ve doğal ışıltılı bir makyaj görünümü için kapatıcı özelliği fazla olan ağır fondötenler yerine, yeni nesil su bazlı renkli nemlendiricileri tercih etmelisiniz. Renkli nemlendiriciler hem cilt tonunu dengeler hem de cildinize doğal bir parlaklık kazandırır.

Yüzünüzü renklendirin

Cilt renginizi eşitledikten sonra, elmacık kemiklerinizi ve güneşin temas ettiği noktaları allık ve aydınlatıcı yardımları ile renklendirebilirsiniz. Bu size daha doğal ve sağlıklı bir görünüm kazandıracaktır.