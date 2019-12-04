search menu
search
close

Sade ve çekici makyaj nasıl yapılır? Yüzünüzü renklendirin!

Gösterişsiz, sade ama ışıltılı bir makyaj yapmak zor değil. Sizin için hazırladığımız ufak tüyolarla minimal makyaja ve ışıltılı bir görünüme kavuşacaksınız...

Sade ve çekici makyaj nasıl yapılır? Yüzünüzü renklendirin!
-A A+

Son dönemlerin trendi olan hiç makyaj yapmamışcasına doğal bir görünüme sahip olup hem de küçük dokunuşlarla cildi renklendirebileceğimiz bir makyaj uygulaması hepimizin arzusu. Bu isteğe minimal makyaj ile ulaşmanız ise çok kolay. Yüzünüzde ağırlık yapmadan güzelliğinizi ortaya çıkaracak dokunuşlarla fresh bir görünüm elde edebileceksiniz. İşte çok kısa sürede yapacağınız minimal makyaj tüyoları!

Cildinize doğru baz uygulayın

Cildinize uyguladığınız baz cildinizin doğal ve ışıltılı gözükmesi için önemli rol oynuyor. Böylece makyajınız uzun süre kalıcılığını koruyacak. Tek yapmanız gereken cildiniz ve teninizle uyumlu bir ürün seçmek.

Masaj yaparak cildinizi rahatlatın

Makyaj yapmadan önce cildinizin sorunlarını incelemeniz mühim. Örneğin göz altı torbalarını yok etmek için, göz çevresine bir buz küpüyle masaj yapın. Bu uygulama, hem ciltteki şişliği azaltır hem de cildi sıkılaştırır.

Peeling yapmak önemli

İyi bir peeling rutinine sahip olmanız cildinizdeki matlığı yok eder ve cildinizin ışığı yansıtmasını sağlar. Böylece daha sağlıklı görünen bir cilde sahip olursunuz.

Fondötenin yerini BB krem alsın

Minimal ve doğal ışıltılı bir makyaj görünümü için kapatıcı özelliği fazla olan ağır fondötenler yerine, yeni nesil su bazlı renkli nemlendiricileri tercih etmelisiniz. Renkli nemlendiriciler hem cilt tonunu dengeler hem de cildinize doğal bir parlaklık kazandırır.

Yüzünüzü renklendirin 

Cilt renginizi eşitledikten sonra, elmacık kemiklerinizi ve güneşin temas ettiği noktaları allık ve aydınlatıcı yardımları ile renklendirebilirsiniz. Bu size daha doğal ve sağlıklı bir görünüm kazandıracaktır.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Survivor'un yakışıklı sunucusu sevgilisiyle öpüşürken görüntülendi! Survivor'un yakışıklı sunucusu sevgilisiyle öpüşürken görüntülendi!
Magazin
Kendi şampuanınızı evde hazırlamaya ne dersiniz? Kendi şampuanınızı evde hazırlamaya ne dersiniz?
Saç
En Güncel Galeriler
ABD'li şarkıcı Lizzo'nun çıplak banyo pozu sosyal medyayı karıştırdı!
ABD'li şarkıcı Lizzo'nun çıplak banyo pozu sosyal medyayı karıştırdı!
Bu kombinler uzun boylu kadınlara çok yakışacak!
Bu kombinler uzun boylu kadınlara çok yakışacak!
Pozlarıyla Instagram'ı sallıyordu! Mesleği hayrete düşürdü!
Pozlarıyla Instagram'ı sallıyordu! Mesleği hayrete düşürdü!
Şoke eden olay! Güzellik kraliçesi trende cinsel tacize uğradı!
Şoke eden olay! Güzellik kraliçesi trende cinsel tacize uğradı!
Ünlü yıldızı iç çamaşırı giymediğine pişman eden anlar!
Ünlü yıldızı iç çamaşırı giymediğine pişman eden anlar!
Saba Tümer tanınmaz halde! Son görüntüsüyle sevenlerini korkuttu!
Saba Tümer tanınmaz halde! Son görüntüsüyle sevenlerini korkuttu!
Önceki Haberler
Yüzünüze diş macunu sürün! Bakın sonuç ne oluyor!
Yüzünüze diş macunu sürün! Bakın sonuç ne oluyor!
Yüksek tansiyon nasıl düşer?
Yüksek tansiyon nasıl düşer?
Hanife kendisine küfreden takipçine tükürdü!
Hanife kendisine küfreden takipçine tükürdü!
Düzenli olarak kahve içmenin bu yararına şaşıp kalacaksınız!
Düzenli olarak kahve içmenin bu yararına şaşıp kalacaksınız!
Can Yaman'ın çirkin esprisine ünlüler ateş püskürdü!
Can Yaman'ın çirkin esprisine ünlüler ateş püskürdü!
Huzursuz bacak sendromundan kurtulmanın yolu burada!
Huzursuz bacak sendromundan kurtulmanın yolu burada!
Bu hastalık anne karnında teşhis ediliyor!
Bu hastalık anne karnında teşhis ediliyor!
''FOX TV hırsızlık yaptı'' diyen Acun: Bize para teklif ettiler!
''FOX TV hırsızlık yaptı'' diyen Acun: Bize para teklif ettiler!
Yorumlar