Tansiyon nasıl düşer sarımsak yemek en hızlı yöntem!

Yüksek tansiyon sorunu ya da diğer adıyla hipertansiyon günümüzün en sık rastlanan hastalıklarından birisidir. Stres, üzüntü, yorgunluk, hareketsizlik, genetik faktörler, açlık ve susuzluk gibi birçok etkene bağlı olarak ortaya çıkan bu sağlık sorunu dikkat edilmediği takdirde boyunda kireçlenme, beyindeki kılcal damarların çatlaması vb. sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Evde uygulanabilecek tüm tedavi etme yollarını sizler için derledik.

Yüksek tansiyonun belirtileri

Sinsi bir hastalık olarak anılan yüksek tansiyon hastalığı, sessiz ve fark ettirmeden ilerleyen bir hastalık olduğu için bu isimle anılıyor. Yüksek tansiyon çoğu kişinin fark etmediği ancak çeşitli nedenlerle doktora gittiğinde fark ettiği bir hastalık türüdür. Yüksek tansiyon sorununuz olduğundan şüpheleniyorsanız aşağıda sık görülen belirtilere göz atabilir, bu tarz bir soruna sahip olup olmadığınızı anlayabilirsiniz. İşte yüksek tansiyonun sık görülen belirtileri:

Ense kökünde ağrı

Burun kanaması

Baş dönmesi

Nefes darlığı

Çift ya da bulanık görme

Düzensiz kalp atışları

Tansiyonu ne düşürür?

Tansiyonunuzun yükseldiğini hissettiğiniz anda yapmanız gereken birçok basit yöntem bulunuyor. İşte evde uygulayabileceğiniz bazı yöntemler:

Yüzünüzü soğuk su ile yıkayın

Tansiyonunuz yükseldiğinde başınızı soğuk su ile yıkayın. Soğuk su sinirleri uyardığı için tansiyonun düşmesinde etkili bir yöntem olacaktır. Duş alabilecek kadar kendini iyi hissedenlerin ise duş alması çok daha etkili bir sonuç doğuracaktır.

Limonlu su içmek

Tansiyon düşürmek için tercih edebileceğiniz en basit yöntemlerden birisi limonlu su karışımı olacaktır. Bir bardak suyun içine limon sıkarak kullanım yapabilirsiniz. Nar yiyerek ya da nar suyu tüketerek tansiyonunuzun düşmesini sağlayabilirsiniz. Bununla birlikte ilaç kullanmayan kişiler için greyfurt suyu tüketimi de tansiyon düşmesinde etkili bir yol olacaktır.

Sarımsak tüketmek en hızlı yöntem

Tansiyon düşürmede en hızlı yöntemlerin başında sarımsak tüketimi gelmektedir. Kekik tüketimi de tansiyon üzerinde oldukça etkili bir üründür. Tansiyon düşüren diğer ürünler arasında yoğurt ve ayran da gelmektedir. Tercih edilecek ürünün tuzsuz olmasına dikkat edilmelidir.