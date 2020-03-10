Ten rengine göre ruj nasıl seçilir cilt alt tonunuzu belirleyin!

Biz kadınlar en iyi makyaj malzemelerini almak için saatlerimizi harcasak da rujumuz çoğu zaman yaptığımız makyajda sönük kalıyor. Bunun en temel nedeni de hangi rengin cildimizle uyumlu olduğunu bilmemekten kaynaklanıyor. Sizler için bu sorunu ortadan kaldıracak tüyoları derledik. İşte ten rengine uygun ruj seçme yolları...

Cilt alt tonunuzu belirleyin

Her şeyden önce size uygun ruju seçebilmek için ten renginizin nasıl bir baza sahip olduğunu bulmalısınız. Çünkü uzmanlara göre temelde ten renkleri 3 baza ayrılıyor: Soğuk, sıcak ve nötr tonlar.

Bu tonları bulmanın basit bir yolu var. Şöyle ki iyi ışık alan bir yerde ayna karşısına geçin. Eğer cildinizde pembe-mavi tonları görüyorsanız soğuk tonda bir cilde sahipsiniz. Eğer sarı ve altın rengi yansımalar fark ediyorsanız sıcak tonlarda bir cildiniz var. Ben bu tonların hepsini görüyorum diyorsanız ise cildiniz nötr olarak sınıflandırılıyor.

Damar renginizden alt tonunuzu öğrenin

Bu yöntemle alt tonunuzu bulamazsanız yararlanabileceğiniz bir başka pratik yol daha var. O da damar renkleri üzerinden ton belirlemek. Eğer damarlarınıza baktığınızda mavi renk görüyorsanız soğuk, yeşil renk görüyorsanız sıcak ve iki rengi birden görüyorsanız nötr bir tene sahipsiniz.

Takı çekmecenizin ya da kutunuzun önüne oturun ve önce altın rengi takılarınızı bir takın, sonra da hepsini çıkarıp gümüş rengi takılarınızı deneyin. Eğer altın rengi size daha bir yakışıyor ve adeta cildinizi öne çıkarıyorsa sıcak tonlara, gümüş rengi takılar cildinizde ve siz de çok daha iyi duruyorsa soğuk tona sahip bir cildiniz olduğunu anlayabilirsiniz. Eğer bana tüm takılar yakıştı diyorsanız ise şanslısınız çünkü nötr bir tonunuz var.

Doğru ruju bulmak için...

Cilt tonunuz sıcak bir alt tona sahipse, şeftali pembe, mercan renkleri ve sıcak kırmızıları kullanarak makyajınızı göz alıcı bir hale getirebilirsiniz.

Eğer soğuk tona sahip bir alt tonunuz varsa ise gül pembe, çilek tonları ve içinde mavi olan kırmızıları tercih etmelisiniz. Şanslı nötr alt tona sahip kadınlar ise her iki cilt tonunun renklerini de kullanabilir.