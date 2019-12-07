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Yüzü yaşlı gösteren makyaj hataları güneş kremi kullanmıyorsanız...

Yüzü yaşlı gösteren makyaj hataları neler? Kadınların vazgeçemediği makyaj ürünleri yanlış kullanıldığında oldukça kötü bir görünüme sebebiyet verebiliyor!

Yüzü yaşlı gösteren makyaj hataları güneş kremi kullanmıyorsanız...
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Kadınların vazgeçemediği makyaj ürünleri yanlış kullanıldığında oldukça sıkıntılı bir duruma yol açabiliyor. Güzelleşmek uğruna yapılan makyaj yaşlı bir görünüme sebebiyet verebiliyor. Peki bu durumda ne yapmalıyız? Yüzü yaşlı gösteren makyaj hataları neler? Makyaj yaparken nelere dikkat etmeliyiz? İşte makyaj yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktalar!

Abartılı makyajdan uzak durun! 

Güzel yapılan mkayaj kadınları olduğundan daha güzel gösterir. Fakat kadınlar zaman zaman daha güzel görünmek için bazı hatalara düşebiliyorlar. Makyaj yaparken en çok dikkat edilmesi gerekenlerden biri sade makyaj yapmak olmalıdır. Bu hem cildinizi daha az yorar hem de yaşınızı büyük göstermemiş olursunuz. 

Mutlaka baz kullanın 

Makyaj yaparken dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi de baz uygulaması olacaktır. Makyajda fondötenler yüze tam anlamıyla oturmadığı için baz uygulanmadığı zaman doğal bir görüntü yakalamakta imkansız olabilmektedir. 

Cildinizi ölü derilerden arındırın

 Haftanın belirli günlerini mutlaka cildinize bakım yapmaya ayırın. Cildinizinde ölü derilerden arınmaya ihtiyacı var. Yüzünüze uygun maskelerle cildinizi ölü derilerden arındırabilir, hücreleri yenileyebilirsiniz. 

Mutlaka güneş kremi kullanın 

Güneş kremini sadece yazın kullanmak yetmez. Kışın da güneş kremi kullanmalısınız. Cildinizi güneşin zararlı ışınlarından korumak için bu noktaya özen gösterin. Böylece hem cildiniz nemlenecek hem de korum altında olacaktır. 

Mutlaka güneş gözlüğü takın 

Dışarıda güneş çok az bile olsa güneş gözlüğünüzü takmayı kesinlikle unutmayın. Güneşli havalarda takılmayan gözlükler gözlerin kısılması ile bakılan her saniye yüzünüzde kalıcı olan kırışıklıkların başlangıcı olacaktır. 

 

 

 

 

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