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Sarı alıç meyvesinin faydaları neler sakinleştiriyor!

Eski tarihlerden itibaren ilaç yerine kullanılan bu mucizevi meyve sakinleşmek isteyenler için birebir! İşte alıç meyvesinin bilinmeyen faydaları!

Sarı alıç meyvesinin faydaları neler sakinleştiriyor!
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Sarı alıç meyvesinin ne olduğunu duymuş muydunuz? Çok eski tarihlerden beri ilaç yerine kullanılan bu meyvenin sağlığa olan faydaları inanılmaz. Kendisi küçük ama marifetleri epeyce büyük olan bu meyve insanları sakinleştirmesinden tutun da mide ağrılarını geçirmesine kadar oldukça etkili. Elmaelma.com olarak sizlere alıç meyvesinin bilinmeyen faydalarının neler olduğunu araştırdık.

SAKİNLEŞTİRİYOR!

Yapılan araştırmalara göre alıç meyvesinde bulunana çekirdeklerin sakinleştirici ve yatıştırıcı etkisi olduğu kanıtlanmıştır. Özellikle günümüzde sıklıkla karşılaşılan endişe ve kaygı bozukluğunu hafifletmeye yardımcı olmaktadır.

HASTALIKLARDAN KORUYOR!

Mevsiminde düzenli olarak tüketilen alıç bir avuç kadar tüketildiğinde bir çok hastalığa karşı vücudu koruma altına alıyor. Aynı zamanda antioksidan etkili olan alıç meyvesi bağışıklık sistemini güçlendirerek olası hastalıklara karşı vücut direncini arttırmaktadır.

İSHALİ YATIŞTIRIYOR!

Küçük bir meyve olsa da alıçın etkileri oldukça büyük. Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen ishal sorununu ortadan kaldırıyor. Posa açısından oldukça etkili olan alıç meyvesi ishali iyileştimede oldukça hızlıdır.

MİDE AĞRILARINDA OLDUKÇA ETKİLİ!

Her ne kadar buruk bir tada sahip olsada mide ağrılarını dindirmeye bire bir! Mide ağrılarına iyi gelen alıç meyvesinin tanenler aynı zamanda midenin düzenli olarak çalışmasını destekleyerek hazımsızlık şikayetlerini azlaltmaya yardımcı olmaktadır.

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