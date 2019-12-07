Fırın içi nasıl temizlenir pırıl pırıl olacak!

Fırın temizliği oldukça uğraş verici bir temizliktir. Tüm kadınların neredeyse kabusu haline gelen bu temizlik hem çok yormakta hem de epeyce zaman almaktadır. Elmaelma.com olarak fırın temizlemenin kolay yollarını araştırdık. Size önereceğimiz birkaç pratik çözümle bu zorlu temizliğin kolaylıkla üzerinden gelebileceksiniz. Peki fırın içi nasıl temizlenir? Fırındaki lekeleri çıkarmanın kolay yolu nedir? İşte tüm bu soruların yanıtlarını içeriğimizden bulabilirsiniz.

FIRIN İÇİNE SİRKELİ SU KOYARAK BEKLETİN

Öncelikli olarak yapmanız gereken ilk iş bir metal içerisine sıcak kaynamış suyu dökmek ve içerisine elma veya üzüm sirkesi ilave etmek. Öncede ısıtılmış fırının içerisine bu kabı yerleştirin ve 15 dakika boyunca bekletin. Dikkat etmeniz gereken şey kabın plastik olmamasıdır. Bekledikten sonra metal kabı fırının içinden çıkarın ve köpüklü sünger yardımıyla fırının içini temizleyin

FIRIN İÇİNİ LİMONLA SİLİN

Fırın içi temizliği yapmanın bir başka püf noktası ise limonu ikiye bölüp, limonla fırının içini bastırarak silmek olacaktır. 5 dakika sonra fırın içini yine köpüklü bezle silerek temizleyin. Lekelerin çok çabuk bir şekide çıktığını göreceksiniz.

KARBONATLA LEKELERİ KOLAYLIKLA ÇIKARACAKSINIZ

Fırın içini karbonatla silerekte temizleyebilirsiniz. Özellikle köşelerini diş fırçasından yardım alarak fırçlayabilirsiniz.