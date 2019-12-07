search menu
search
close

Fırın içi nasıl temizlenir pırıl pırıl olacak!

Fırın içi nasıl temizlenir? Oldukça uğraş verici bir iş olan fırın temizliği yapmanın en kolay yollarını sizler için araştırdık.

Fırın içi nasıl temizlenir pırıl pırıl olacak!
-A A+

Fırın temizliği oldukça uğraş verici bir temizliktir. Tüm kadınların neredeyse kabusu haline gelen bu temizlik hem çok yormakta hem de epeyce zaman almaktadır. Elmaelma.com olarak fırın temizlemenin kolay yollarını araştırdık. Size önereceğimiz birkaç pratik çözümle bu zorlu temizliğin kolaylıkla üzerinden gelebileceksiniz. Peki fırın içi nasıl temizlenir? Fırındaki lekeleri çıkarmanın kolay yolu nedir? İşte tüm bu soruların yanıtlarını içeriğimizden bulabilirsiniz. 

FIRIN İÇİNE SİRKELİ SU KOYARAK BEKLETİN 

Öncelikli olarak yapmanız gereken ilk iş bir metal içerisine sıcak kaynamış suyu dökmek ve içerisine elma veya üzüm sirkesi ilave etmek. Öncede ısıtılmış fırının içerisine bu kabı yerleştirin ve 15 dakika boyunca bekletin. Dikkat etmeniz gereken şey kabın plastik olmamasıdır. Bekledikten sonra metal kabı fırının içinden çıkarın ve köpüklü sünger yardımıyla fırının içini temizleyin 

FIRIN İÇİNİ LİMONLA SİLİN 

Fırın içi temizliği yapmanın bir başka püf noktası ise limonu ikiye bölüp, limonla fırının içini bastırarak silmek olacaktır. 5 dakika sonra fırın içini yine köpüklü bezle silerek temizleyin. Lekelerin çok çabuk bir şekide çıktığını göreceksiniz. 

KARBONATLA LEKELERİ KOLAYLIKLA ÇIKARACAKSINIZ 

Fırın içini karbonatla silerekte temizleyebilirsiniz. Özellikle köşelerini diş fırçasından yardım alarak fırçlayabilirsiniz. 

 

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Bu makyaj hataları yüzü yaşlı gösteriyor! Bu makyaj hataları yüzü yaşlı gösteriyor!
Makyaj
Sakinleşmek için bu meyveye ihtiyacınız var! Sakinleşmek için bu meyveye ihtiyacınız var!
Organik
En Güncel Galeriler
Zara'yı görenler gözlerine inanamıyor! Estetikle bambaşka biri oldu!
Zara'yı görenler gözlerine inanamıyor! Estetikle bambaşka biri oldu!
Adriana'dan şoke eden karar! Duyanlar şaştı kaldı!
Adriana'dan şoke eden karar! Duyanlar şaştı kaldı!
ABD'li şarkıcı Lizzo'nun çıplak banyo pozu sosyal medyayı karıştırdı!
ABD'li şarkıcı Lizzo'nun çıplak banyo pozu sosyal medyayı karıştırdı!
Bu kombinler uzun boylu kadınlara çok yakışacak!
Bu kombinler uzun boylu kadınlara çok yakışacak!
Pozlarıyla Instagram'ı sallıyordu! Mesleği hayrete düşürdü!
Pozlarıyla Instagram'ı sallıyordu! Mesleği hayrete düşürdü!
Şoke eden olay! Güzellik kraliçesi trende cinsel tacize uğradı!
Şoke eden olay! Güzellik kraliçesi trende cinsel tacize uğradı!
Önceki Haberler
Bamyanın bu faydasını duyan herkes şaşırıp kalıyor!
Bamyanın bu faydasını duyan herkes şaşırıp kalıyor!
Maden suyu ile cildiniz ışıldayacak!
Maden suyu ile cildiniz ışıldayacak!
Aman dikkat! Bu hastalık toplu taşımalardan bulaşıyor!
Aman dikkat! Bu hastalık toplu taşımalardan bulaşıyor!
Cinsel ilişki oyuncağını öptü! Sosyal medya ayağa kalktı!
Cinsel ilişki oyuncağını öptü! Sosyal medya ayağa kalktı!
Kahvaltıların vazgeçilmezi olacak: Katmer tarifi!
Kahvaltıların vazgeçilmezi olacak: Katmer tarifi!
İç çamaşırsız davete katıldı! Sosyal medya karıştı!
İç çamaşırsız davete katıldı! Sosyal medya karıştı!
Erkek orgazmının bilinmeyenleri burada!
Erkek orgazmının bilinmeyenleri burada!
Bisikleti hayatınıza dahil etmek için 10 neden!
Bisikleti hayatınıza dahil etmek için 10 neden!
Yorumlar