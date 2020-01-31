Tuğçe Özbudak'tan olay estetik açıklaması dudaklarım gözüme küçük görünüyor!

Adanalı' dizisinde canlandırdığı 'Pınar' karakteriyle şöhreti yakalayan oyuncu Tuğçe Özbudak, geçirdiği estetik operasyonlar sonucu bambaşka biri olmuştu. Oyuncunun dudakları, burnu ve çenesindeki değişim görenleri şaşırttı. Ünlü oyuncu geçirdiği estetik operasyonları ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Özbudak ‘dolgu yaptırdıkça dudaklarım sürekli gözüme küçük görünüyor’ dedi.

''Yaptırdıkça gözüme küçük geliyor''

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Tuğçe Özbudak merak edilen soruları yanıtladı. Estetik yaptırdığını kabul eden Özbudak, ‘dolgu yaptırdıkça dudaklarım sürekli gözüme küçük görünüyor’ dedi.

''Masumluğumu kaybetmedim''

Adanalı dizisinden bu yana 12 sene geçti. Dizi üç sezon sürdü o zaman üniversiteden mezun oldum diziye başladım. Tam genç kızlık dönemimdi. Her şeyim tamamen doğaldı, saçlarım olsun kaynak falan yoktu şimdi biraz var… Sıfır doğal bir kızdım. Ankara’dan İstanbul’a geldim. O zaman masum bir kızdım. ‘Masumluğunu kaybetti’ diyorlar, aslında kaybetmedim, şartlar gereği ve hevesle bir takım estetik operasyonlar yaptırdım. Bunu saklamıyorum ki ben ne yaptırdıysam söylüyorum. Sosyal medya fotoğraflarla biraz da oynuyorum… Eleştirilerin nedeni bu…

''Annemden gizli yaptırdım''

Annem estetik yaptırmamı hiç istemedi, annemden gizli burnumu yaptırdım ilk başlarda anlamadı. Sona işin içine dudak girdi, daha sonra birkaç kez daha dudak dolgusu yaptırınca çok anlaşılmaya başladı. Çünkü zamanla benim gözüm alıştığı için dudağım gözüme hep küçük geliyordu.

''Üç ayda bir botoks yaptırıyorum''

Bir ay sonra tekrar doktora gittim, ‘dudağım benim gözüme küçük geliyor’ dedim. Doktor dolgu yapmadı. Burnumda estetik var, dudağımda dolgu, çenemde ve yüzümde de botoks var ama yüzümde kesinlikle bir tane bıçak izi yok. Çeneme üç ayda bir botoks yaptırıyorum.

''Kendimden çok mutluyum''

İlk dolguyu arkadaşıma özenip dudaklarıma yaptırdım. ‘Pişman mıyım’ diye sorarsanız ben kendimden çok memnunum. Fotoğraflarda kötü görünebilir ama o da efektler yüzünden. O uygulamayı kullanmayı seviyorum.

''Kötü yorumlar yapılıyor''

‘Eski halin ne kadar güzeldi, neden yaptın’ yorumları çok fazla geliyor. Bazı hesaplar var magazin sayfalarına hakkımda çok kötü yorumlar yapmış, ‘bu ne hal’ tarzı şeyler yazmış. Ben de merak edip ‘bu kim, benden ne istiyor’ diye mesaj atmayı düşündüm. O kişiye tam mesaj atacağım bir bakıyorum mesaj kutumda o kişiden daha önce bana mesaj gelmiş.

''Doktorumu soruyolar''

Benim dudağımı sormuş, dudaklarınız çok güzel olmuş nerede yaptırdınız, doktorun kim falan’ diye… Yani insanlar yorumlarda farklı, mesajlarda farklı davranıyor. ‘Sizi mahkemeye vereceğim’ dediğim zaman da başlıyorlar özür dilemeye… Yüzümde toplam beş estetik var. Nişanlım benim bu halimi beğeniyor. Eski fotoğraflarım için ‘o zaman nasıl güzel’ diyorlarsa ‘şimdi daha güzelsin’ diyor. Ben bu sözlere biraz bozuluyorum ama… (gülüyor)