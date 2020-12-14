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Murat Akyol’dan 2020’ye duygusal veda

Başarılı sanatçı Murat Akyol, söz ve müziği kendisine ait “Sustum” adlı ilk duygusal şarkısında bir sürprize imza attı, aranjör Suat Aydoğan‘la düet yaptı.

Murat Akyol’dan 2020’ye duygusal veda
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Pandemi sürecini yeni şarkılar yaparak geçiren Murat Akyol’un son eseri “Sustum”, etkileyici sözleri ve duygusal melodisiyle aranjör Suat Aydoğan’ın büyük beğenisini kazandı. Murat Akyol ve Suat Aydoğan, stüdyo kayıtları sırasında gelişen ani bir kararla şarkıyı birlikte seslendirdi. İkili, düetin video klibinde de beraber kamera karşısına geçti.

SETTE YANGIN PANİĞİ

Klibin çekimleri, Murat Akyol’un Bağdat Caddesi’nde bulunan güzellik merkezinde yapıldı. Murat Akyol, klip senaryosu gereği 8 saatte yaptığı tabloyu ateşe verdi. Büyüyen alevler, set ekibine kısa süreli bir panik yaşattı. Murat Akyol o anları şöyle anlattı: “Senaryo gereği tabloyu ofisimde yakmıştım ama alevlerin bir anda o kadar büyüyeceğini düşünemedim. Haliyle korktuk ama kontrollü bir şekilde söndürdük. Neticede ortaya güzel bir klip çıktı.” 

14 ARALIK’TA DİJİTAL PLATFORMLARDA

Kapak fotoğraflarını Deniz Can Kutlu’nun çektiği “Sustum” single’ı 14 Aralık Pazartesi günü DMC etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlandı. Yönetmenliğini Caner Demiroğlu’nun üstlendiği, 12 saat süren bir çalışmayla tamamlanan klip de single’ın çıkışıyla birlikte müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

İLK SLOW ŞARKIM

Murat Akyol, ilk duygusal şarkısı için heyecanlı: “Müzikseverler ilk defa benden slow şarkı dinleyecek, o nedenle heyecanlıyım. Ben de slow şarkı okumayı çok seviyorum. Stüdyo ve klip kayıtlarında büyük emek verdik, umarım karşılığını alırız.”

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