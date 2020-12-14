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Oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk hamle! Hadise'nin aldığı hediyeleri geri gönderdi

Ünlü şarkıcı Hadise ile geçtiğimiz günlerde ayrılan Kaan Yıldırım, şarkıcının kendisine aldığı tüm hediyeleri şoförüyle geri yolladı.

Oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk hamle! Hadise'nin aldığı hediyeleri geri gönderdi
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Sene başından beri yaşadıkları aşkla gündemden düşmeyen Hadise-Kaan Yıldırım çifti sürpriz bir kararla ilişkilerini noktaladı. Ünlü şarkıcı, ayrılık haberini Instagram hesabından duyururken Kaan Yıldırım sessiz kalmayı tercih etti. 

Kaan hediyeleri geri gönderdi

Sabah'ta yer alan habere göre, biten ilişkisi hakkında yakın çevresiyle dertleşen Yıldırım, Hadise'nin ayrılık kararı alırken çok fevri davrandığını ve birbirlerine hala çok aşık olduklarını söyledi. Hadise'nin Instagram'dan yaptığı ayrılık paylaşımına sinirlenen Kaan, harekete geçerek Hadise'den kalan her şeyi geri gönderdi. Oyuncu, Hadise'nin kendisine aldığı kazak, pantolon, ayakkabı ve saat gibi hediyeleri şoförüyle şarkıcıya teslim ettirdi. Bununla da yetinmeyen Yıldırım, Hadise'ye köpeği Benek için aldığı tasmayı bile geri verdi.

Hadise kendini işe verdi

Ayrılık sonrası zor günler geçiren Hadise ise işlerine yoğunlaştı. Ünlü isim, 4 milyon TL'ye anlaştığı bir marka için yakın zamanda kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. 

 

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