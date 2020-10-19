Aç karnına tüketilmemesi gereken besinler neler baharatlardan kaçının!

Kahvaltıda yemek için seçeceğimiz gıdalar gün boyu bize enerji sağlamada etkili oluyor. Özellikle açken normalden çabuk tüketebileceğimiz ve sağlıksız olan besinleri tercih edebiliyoruz. Ancak bu besinler gün boyu mide sorunlarına da yol açabiliyor. Peki aç karnına ne tüketilmeli? Aç karnına tüketilmesi zararlı olan besinler neler? İşte aç karnına tüketmekten kaçınmanız gereken o besinler...

Şeker ve şekerli yiyecekler

Aç karnına tüketilen şeker ve şekerli gıdalar kan şekerini aniden yükseltir. Bu durum kişide bir süre sonra diyabete bile sebep olabilir.

Baharatlar

Yemeklerin olmazsa olmazı baharatlar, aç karna tüketildiğinde mide mukozasına zarar verebilir bu da ciddi mide sorunları yaratabilir.

Çiğ sebzeler

Çiğ sebzeler çok sağlıklıdır, zengin amino asit kaynağıdırlar. Fakat çiğ sebzeleri aç karna tüketmek şişkinlik, karın ağrısı ve midede yanmaya sebep olabilir.

Muz

Bu maddeye birçok insanın çok şaşıracağını biliyoruz. Sabah kahvaltı yapmaya fırsat bulamayanların ilk aklına gelen seçenek hızlıca bir muz yemektir. Ancak Aç karna yiyeceğiniz muz, kandaki magnezyum seviyesinde hızlı bir yükselmeye sebep olur. Bu yükselme de kalbinize zarar verebilir.

Domates

Domatesi bu listede görünce şaşırmış olabilirsiniz. Kahvaltı sofralarının vazgeçilmesi domates, yüksek miktarda tannik asit içerir. Domatesi aç karna tüketmek midenin asit seviyesini arttırır. Bu da gastrite neden olabilir.

Turunçgiller

Turunçgiller, özellikle portakal, mandalina gibi turuncu meyveler, asit açısından zengindir. Aç karna tüketmek ise gastrit ve alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

Soğuk asitli içecekler

Asitli içecekler zaten mide için çok da faydalı değil. Bir de aç karna tüketilince oldukça zararlı hale geliyor. Aç karna tüketilen asitli içecekler mukus dokularına zarar verir ve mideye giden kan akışını azaltır. Bu da sindirim sistemini yavaşlatır.