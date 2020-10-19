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Burak Deniz aşk yaşadığı söylenen Didem Soydan'la paylaşım yaptı

Oyuncu Burak Deniz bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Didem Soydan'la fotoğrafını ilk kez sosyal medya hesabından yayınladı.

Burak Deniz aşk yaşadığı söylenen Didem Soydan'la paylaşım yaptı
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Geçtiğimiz günlerde ünlü model Didem Soydan ile oyuncu Burak Deniz’in aşk yaşadığı iddiaları gündeme geldi. Soydan, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık hayatında biri olduğunun mesajını veriyordu. Oyuncu Burak Deniz ise sevgilisi Didem Soydan'la ilk kez paylaşım yaptı.

"Enfes bir geceden sıcacık bir an"

İkilinin aşkları geçtiğimiz hafta Nişantaşı'nda görüntülenmeleriyle belgelendi. Didem Soydan çıkan haberlere ilişkin "Burak'la birlikteyiz" diyerek aşk yaşadıklarını duyurmuştu. Burak Deniz, sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaştı. Oyuncu, yayınladığı kareye, "Enfes bir geceden sıcacık bir an bu kare" notunu düştü.

Öte yandan Burak Deniz, daha önce kendisi gibi oyuncu olan Büşra Develi ile aşk yaşamıştı. Didem Soydan ise son olarak Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin ile birlikteydi.

Manken Didem Soydan ile Burak Deniz aşkı belgelendi!Manken Didem Soydan ile Burak Deniz aşkı belgelendi!

 

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