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Mega Star Tarkan'dan Azerbaycan'a destek mesajı kalbim sizinle!

Megastar Tarkan sivilleri hedef alan Ermenistan'a tepki göstermek için Azerbaycan ve Türk bayrağının yer aldığı bir fotoğrafla Azerbaycan'a destek verdi.

Mega Star Tarkan'dan Azerbaycan'a destek mesajı kalbim sizinle!
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Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine Ermenistan tarafından füze saldırısı yapıldı. Saldırılarda çok sayıda sivil yaralandı ve yaşamını yitirdi. Gence'ye yapılan ve sivillerin hedef alındığı saldırı sonrası şehit olan Azerbaycan vatandaşları için paylaşım yapan ünlülerden biri de megastar Tarkan'dı.

"Kalbim Azerbaycan halkıyla"

Sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulanan megastar Tarkan, Azerbaycan ve Türkiye bayraklarının bir arada olduğu görseli paylaşarak "Dualarım kardeş ülke Azerbaycan'la. Hain saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, aile ve yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim. Çok üzgünüm... Kalbim Azerbaycan halkıyla" açıklamasında bulundu.

Tarkan'ın hayranlarından da bu paylaşıma binlerce beğeni ve yorum geldi.

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