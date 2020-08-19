Bergüzar Korel, göz yaşları içinde sağlık bakanına yalvararak yardım istedi!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla SMA hastası bebeklerin sesini duyuran oyuncu Bergüzar Korel, gözyaşları içinde çektiği videosunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yalvardı.

"Bu çocukların haline dayanamıyorum"

Paylaştığı videoda gözyaşlarına boğulan oyuncu, "Çok özür diliyorum. Böyle bir videoyu gerçekten koymak istemezdim ama ben artık gördüğüm şeylere çok üzülüyorum. Sizin desteğiniz istiyorum. Biraz önce Umut bebeğin sessizce içine ağladığı videosunu paylaştım. Gerçekten duygu sömürüsü yapmıyorum ama ben bir anne olarak bu çocukların bu haline dayanamıyorum. Lütfen sizden rica ediyorum. Bu çocukları sahiplenin. En azından Türkiye'de hakkı olan ilaçları almalarını sağlayın. Sağlık bakanı Fahrettin Koca'ya ve Sağlık Bakanlığı'na yalvarıyorum bu çocukların sesini duyun. Henüz Şubat ayında dünyaya gelmiş bu yavru hakkı olan ilacı alamadığı için şu an Adana sıcağında evde her yeri hortumlar bağlanmış bir şekilde hayatını sürdürmeye çalışıyor. Ben buna dayanamıyorum ve bazı aldığım nefesten utanıyorum" dedi.