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Çürük diş kanser yapar mı bu uyarılara dikkat!

Ağzımızdaki çürükleri ihmal etmenin kanser gibi ölümcül bir hastalığa neden olduğunu biliyor muydunuz? İşte nedeni!

Çürük diş kanser yapar mı bu uyarılara dikkat!
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Ağız ve diş sağlığının ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Peki ağzımızdaki çürükleri ihmal etmemizin kanser gibi ölümcül bir hastalığa neden olduğunu biliyor muydunuz? Uzmanlar ihmal edilen küçücük bir çürüğün bile, kalp-damar hastalıklarına, romatizmaya, ülsere, böbrek ve karaciğer sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor. Peki çürük diş kanser yapar mı? Bu konu hakkında tüm merak edilenleri  Diş Hekimi Selma Kurtoğlu'ndan öğrendik. İşte ağız ve diş sağlığı hakkında tüm merak edilenler! 

Diş ipi diş temizliğini tamamlıyor

Diş sağlığımıza gereken özeni göstermemizn ilk koşulu tabiki sabah akşam dişlerimizi fırçalamaktan geçiyor. Dişlerimizi fırçalamak ağız sağlığı için yeterli olmuyor. Diş ipi ve gargaraylada dişlerin detalı temizliğinin yapılması gerekemektedir. Diş ipi diş temizliğini tamamlayan bir işlemdir. Dişler ne kadar iyi fırçalansa da ara yüzler ve protezlerin altı diş ipi yardımıyla temizlenir. Yapılan istatistiklere göre plağın ağızdan uzaklaştırılmasında diş fırçalamanın etkisi %66 iken plağın ağızdan uzaklaştırılmasında diş ipinin rolü %34 olmaktadır. Günde 1 defa mutlaka diş ipi kullanılmalıdır.

Dengeli beslenmek şart

Dengeli beslenmede yine ağız ve diş sağlığında önem taşıyan bir konudur. Beslenmede ilk prensip vücut için gerekli her türlü protein vitamin, mineral ,karbonhidrat gibi tam besinlerin dengeli bir şekilde alınmasıdır. Bu dengeyi bozacak her türlü alışkanlık genel sağlığımızı nasıl olumsuz etkiliyor ise diş sağlığımızı da olumsuz etkileyecektir.

Havuç dişleri temizliyor

Fındık, ceviz gibi sert besinler dişlerle kırılmamalıdır. Havuç, elma gibi lifli ve çok sert besinleri yemek bir nevi diş fırçası görevi üstlenerek, dişleri temizler ve güçlendirir.

Şekersiz sakız çiğnemek dişleri temizler

Özellikle çocukluk çağında dişlerin çıkması ile birlikte azı dişlere fissür örtücü uygulanması çürükleri önlemektedir. Şekersiz sakız çiğnemek dişlerin temizlenmesine yardımcı olur.Şeker, çikolata lokum gibi gıdalardan sonra dişlerin özellikle fırçalanması veya bol su ile çalkalanması gerekmektedir. Asitli içecekler yerine doğal meyve suları veya maden suları tercih edilmelidir. Düzenli diş hekimine giderek ,belirli aralıklar ile panoramik röntgen çektirerek çürük kontrolü yapılmalıdır. Çok soğuk ve çok sıcak yiyecek ve içeceklerden kaçınılmalıdır.

 

 

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