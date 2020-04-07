Evde tasarruf yapmanın püf noktaları neler çamaşırınızı kısa programda yıkayın!

Koronavirüsün dünya ekonomisini gerilettiği şu zor günlerde evinizde tasarruf için atacağınız küçük adımlar önem taşıyor. Evde sürekli kullandığınız eşyaları tasarruflu bir biçimde kullanarak ev ekonominize katkıda bulunabilirsiniz. Kısa sürede yaptığınız tasarrufun farkını göreceğiniz ve bütçenizin rahatlamasını sağlayacak önerileri biraraya getirdik. İşte evde tasarruf etmenin 8 önemli adımı!

Çamaşırınızı kısa programda yıkayın

Sürekli kullandığımız çamaşır makinesini tasarruflu kullanmanın aslında birçok yolu bulunuyor. Örneğin az kirli çamaşırlar için kısa program seçeneklerini kullanmak daha doğru olacaktır. Böylelikle çamaşırları gereğinden fazla sıcak suda yıkayarak yıpranıp eskimelerine de engel olursunuz. Elektrik tüketiminden de tasarruf edersiniz.

Detarjanı idareli kullanın

Fazla deterjan kullanımı makinenin durulamak için daha fazla çalışmasını, gerektirdiğinden daha çok enerji tüketmesine sebep olur. Bu yüzden gereğinden fazla deterjan kullanmaktan kaçının

Su ısıtıcıları

Suyu kısa sürede kaynatan ürünlerin başında su ısıtıcıları geliyor. Su ısıtıcınızı kullanırken mutlaka kullanılacak su miktarı kadar doldurmak elektrik tüketimini azaltır.

Buzdolabınızı A enerji sınıfı tercih edin

Bir evin en çok enerji tüketen ve elektrik harcayan ürünlerinin başında kuşkusuz yaz-kış fişten hiç çekilmeyen buzdolabıdır. Buzdolabını A enerji sınıflı almak kadar doğru kullanımını bilmek de önemli. Eğer tasarrufa ilk adımı atmak istiyorsanız, işe buzdolabı ile başlayabilirsiniz.

Yemekleri sıcak koymayın

Buzdolabına yemekleri sıcak koymak buzdolabının daha fazla çalışmasına ve daha çok elektrik tüketilmesine neden olur.

Bulaşıkları mutlaka makinede yıkayın

Bulaşık makineleri sanıldığı kadar çok su harcamaz. Yapılan araştırmalar, bulaşığın elde yıkanması sırasında çok daha fazla su harcandığını gösteriyor. 12 kişilik bir yemek takımının elde yıkanması sırasında 126 litre su harcanırken, bulaşık makinesiyle yıkamada harcanan su miktarı ise sadece 12 litredir.

Dereceleri iyi ayarlamanız çok önemli

Buzdolabını ideal sıcaklıkta çalıştırmak çok önemlidir. Buzdolabı için ideal sıcaklık 4 derece, derin dondurucu için ise -18 derecedir. Daha düşük ya da yüksek sıcaklıkta kullanım, gereğinden fazla elektrik tüketilmesine ve gıdaların bozulmasına sebep olur.

Buzdolabına örtü sermeyin

Buzdolabına örtü serilmesi ise enerji tüketimini artıran bir başka davranış. Buzdolabına renk katmak, temizliğini daha rahat yapmak için serilen örtüler hava akışını keseceği için enerji tüketimini de artırır.