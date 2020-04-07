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Koronavirüs tedavisi gören Burak Akkul'un sağlık durumu nasıl iyileşme süreci devam ediyor!

Koronavirüs tedavisi gören ünlü sunucu Burak Akkul'un kayınbiraderi Hüseyin Arslan, Akkul'un sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından bilgi verdi.

Koronavirüs tedavisi gören Burak Akkul'un sağlık durumu nasıl iyileşme süreci devam ediyor!
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Teve 2 ekranlarında yayınlanan Çok Gezenti isimli programın sunucusu Burak Akkul, yeni tip koronavirüs salgınına yakalanmış ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Burak Akkul'un sağlık durumunun stabil olduğu açıklanmış ve tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü ifade edilmişti. Akkul'un kayınbiraderi Hüseyin Arslan,sunucunun sağlık durumuna ilişkin  sosyal medyadan sevindirici bir açıklamada bulundu. Arslan, "Burak Akkul ile ilgili çok güzel haberler var. İyileşme süreci devam ediyor'' diyerek sevenlerinin yüreğine biraz da olsa su serpmiş oldu. 

''Çok güzel haberler var'' 

Burak Akkul'un kayınbiraderi Hüseyin Arslan,sunucunun sağlık durumuna ilişkin ümit veren bir açıklama yaptı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Hüseyin Arslan, "Burak Akkul ile ilgili çok güzel haberler var. İyileşme süreci devam ediyor. Daha güzel haberler için biraz daha sabredeceğiz. Seda Akkul iyi haberleri duyurmak için sabırla bekliyor" ifadelerini kullandı.

"Burak Akkul ile ilgili çok güzel haberler var. İyileşme süreci devam ediyor.

 

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