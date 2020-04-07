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Tekrar bölümleri yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisi, Twitter'da trend oldu

Koronavirüs salgını nedeniyle her gün yayınlanan 2. Sayfa programının yerine getirilen Aşk-ı Memnu Twitter'da trend oldu.

Tekrar bölümleri yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisi, Twitter'da trend oldu
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Türkiye'ye de sıçradı. Ülkemizde 574 kişinin hayatını kaybettiği salgına karşı önlem alan Kanal D, her gün yayınlanan 2. Sayfa programını hafta sonuna alarak Aşk-ı Memnu dizisini yayınlamaya başladı. Dizi yayınlanmaya bailadığı ilk gün Twitter'ı yıktı geçti ve trend oldu. 

''Türkiye en büyük kozunu ortaya sürdü''

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde olan vatandaşlar sosyal medyahesaplarından Kanal D'yi etiketleyerek Aşk-ı Memnu dizisini yeniden yayınlamalarını istedi. Gelen çağrılar üzerine önlem amaçlı 2. Sayfa programını yavaşlatmak isteyen yapım, her gün yayınlanan programı hafta sonuna alarak onun yerine Aşk-ı Memnu dizisini yayınlamaya karar verdi. Geniş bir hayran kitlesi olan dizi ilk bölümden Twitter'da trend oldu. Diziyi izleyen sosyal medya kullanıcıları "Türkiye, vatandaşlarını evde tutabilmek için en büyük kozunu ortaya sürdü" yorumlarını yaptı.

İşte Aşk-ı Memnu için yapılan bazı yorumlar...

Tekrar bölümleri yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisi, Twitter'da trend oldu

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