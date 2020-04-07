Nane neye iyi gelir solunum yollarını hastalıklardan temizler!

Yüzyıllardır tıpta şifasından yararlanılan nane, sağlığa faydalarıyla şaşırtıyor. Yemekleri lezzetlendirmede, diş macunu, sakız, çay gibi pek çok üründe de kullanılan nane, solunum yollarını temizleyerek rahatlatıyor. Nanenin diğer faydaları arasında sindirimi rahatlatmak, kilo vermeye yardımcı olmak, mide bulantısını önlemek, yorgunluk ve baş ağrısından kurtarmak yer alıyor. Gelin şimdi nanenin sağlık açısından yararlarına yakından bakalım. İşte nanenin mucizevi faydaları!

Hazımsızlığı giderir

Nane içindeki aktif yağ olan mentol, hazımsızlığı gidermeye yarar. Ayrıca mideyi rahatlatmaya yardımcı olan antiseptik ve antibakteriyel özelliklere sahiptir.

Solunum yollarını ve akciğeri temizler

Nane, burun, boğaz, bronşlar ve akciğerlerdeki tıkanıklığı temizler. Solunum yollarına ek olarak, nanenin anti-enflamatuar özellikleri de kronik öksürüğün neden olduğu tahrişi hafifletir.

Kansızlığı gidermede etkili

Nane, birçok insanın muzdarip olduğu kansızlık sorununu gidermede en etkili doğal besinlerden biri. Düzenli tüketilen nane sayesinde kansızlık ya da diğer adıyla anemi sorunu ortadan kalkıyor.

Kilo vermeye yardımcı

Nane, besinlerin daha iyi emilmesini kolaylaştırmaya yardımcı olan sindirim enzimlerini uyarır. Vücut besinleri uygun şekilde özümseyebilir ve emebilirse bu daha iyi metabolizma anlamına gelir ve daha hızlı bir metabolizma kilo kaybına yardımcı olur.

Baş ağrısını hafifletiyor

Nane güçlü bir adaptojenik bitkidir ve baş ağrısını iyileştirmeye yardımcı olabilir. Güçlü ve ferahlatıcı nane yağı baş ağrısını hafifletebilir. Ayrıca nane yağı alına ve buruna sürüldüğünde baş ağrıları ve mide bulantısını iyileştirmede etkilidir.

Nefesi anında tazeler

Nane; yapraklarındaki antiseptik özelliklerin varlığı nedeniyle nefesinizi anında tazeler. Ayrıca ağız içindeki bakteri üremesini önler ve dişlerdeki plak birikimini temizler. Piyasadaki pek çok diş macununun nane bazlı olmasının nedeni budur. Nane; yapraklarındaki antiseptik özelliklerin varlığı nedeniyle nefesinizi anında tazelemeye yardımcı olabilir. Ayrıca ağız içindeki bakteri üremesini önler ve dişlerdeki plak birikimini temizler. Piyasadaki pek çok diş macununun nane bazlı olmasının nedeni budur.

Akne ve sivilcelerle savaşır

Nane yaprakları, sivilcelerle mücadelede mükemmel olan salisilik asit içerir. Naneden elde edilen nane suyu etkili bir cilt temizleyici olarak işlev görür. Yüksek miktardaki antioksidanlar, serbest radikal aktiviteyi önlemeye yardımcı olarak size daha sağlıklı, temiz ve genç bir cilt sağlar. Naneyi yüz maskesi şeklinde de kullanabilirsiniz. Bunun için ezilmiş nane yaprakları ve balı karıştırın. Cildinize uygulayın ve 20 dakika bekletin. Ilık suyla yıkayın.