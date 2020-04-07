Demet Akalın'dan Romanlara benziyorsun diyen takipçisine sert yanıt g..tnü ye!

Evde eski eşi ve kızıyla uzun süredir karantinada olan ancak eve kebapçı getirip mangal keyfi yapıp tepki çeken Demet Akalın sosyal medyada yine gündem olacak bir duruma imza attı. Ünlü şarkıcı ''Romanlara çok benziyorsun'' diyen takipçisine verdiği yanıtla olay oldu.

Verdiği yanıtla sosyal medyayı salladı

Demet Akalın geçtiğimiz günlerde evinin bahçesinde kebapçılara mangal yaptırdığı anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Koronavirüse karşı önlem alınması gerektiğini takipçilerine defalarca anlatan Demet Akalın'ın bu görüntüleri ise eleştirilerin odağı olmuştu. Akalın yine adından söz ettirecek bir duruma imza attı. Ünlü şarkıcı bir takipçisinin 'romanlara çok benziyorsun' yorumuna verdiği yanıtla yeniden gündem oldu.

''Romanların g.tünü ye''

Akalın takipçisine yanıt verirken yine ağzını bozdu. Akalın takipçisine "Çingeneyim aşkım zaten yarı Tatar Yarı Laz Boşnak yarı çingene. Romanların g.tünü ye. O da haram zehir zıkkım olsun tamam mı" yazdı.