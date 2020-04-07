Beşiktaş'ın eski yengesi Jelena Karleusa'dan üstsüz paylaşım sosyal medyayı salladı!

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa, sosyal medya hesabından nefes kesen paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor. Beşiktaşlı taraftarların sevgilisi Jelena Karleusa'nın Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi bulunuyor. Karleusa'nın fotoğrafları binlerce beğeni ve yorum alıyor. Son olarak giysi odasında yaptığı üstsüz paylaşımıyla yine adından söz ettirdi.

Üstsüz paylaşımına beğeni yağdı

Beşiktaş'ın Çin ekibi Guangzhou R&F takımına sattığı Dusko Tosic'in eşi olan Karleusa'nın, kocasını Boşnak futbolcu Ognjen Vranjes ile aldattığı iddia edilmişti. Futbolcu eşi Dusco Tosic ile Türkiye’de bulunduğu yıllarda çok sayıda Türk takipçi kazanan ve yaptığı cesur paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Jelena Karleusa son paylaşımı ile yine adından söz ettirdi. Üstsüz paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.





