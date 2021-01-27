Evinize şans getirecek objeler sizi daha iyi hissettirecek

Hem sizleri iyi hissettirecek hem de evinizde dekoratif anlamda yenilik katacağınız muhteşem fikirlerle karşınızdayız. Evinize şans getireceğine inanılan bu objeler sizlere verdiği enerji ile kötü enerjiyi de uzak tutacak.

FATMA ANA ELİ

Pek çok kültürde yer alan Fatma Ana'nın Eli’nin nazarlardan koruduğuna inanılır. Fatma Ana'nın Eli aynı zamanda sadakat ve sabır sembolü olarak da anılır.

NAR

Yeni yılın ve yeni umutların simgesi olan narın bereket ve bolluk getirdiğine inanılır.

FİL

Fil, başarı, güç, üretkenlik, şans, dayanıklılık gibi olguları temsil eder. Ayrıca büyükten küçüğe doğru sıralanmış 7 filden oluşan dekoratif nesnelerin yaşanılan yere bereket getirdiğine ve kapıya doğru dizildiklerinde ev sahibi olma şansı verdiği de inanılır.

AT NALI

En tanınmış uğur getiren nesneler arasında yer alan nalın uğur ve şans getirdiğine inanılır. Nal genellikle kapı üzerine ya da girişlere asılır.

NAZAR BONCUĞU

Kültürümüzde, en sık kullanılan aksesuarlardan birtanesi olan nazar boncuğunun nazardan, kötülüklerden ve kıskançlıklardan koruduğuna ve şans getirdiğine inanılır.

MELEK FİGÜRÜ

Melek figürleri de hem şık bir aksesuar oluşu hem de şans getirdiğine inanılması nedeni ile evde tercih edilen objeler arasında bulunuyor.

KAPLUMBAĞA

Uzun ömür ve başarı sembolü olarak bilinen kaplumbağa hem ev hem de iş yerlerinde kullanılabilecek en ideal objelerden... Kaplumbağanın pozitif enerjileri aktif hale getirdiğine ayrıca evde kaplumbağa objesi bulundurmanın ev sahibi yaptığına da inanılıyor.