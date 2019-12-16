Göz ovuşturmak zararlı mı görme sorunlarına neden oluyor!

Alerjik rahatsızlıklara sahip insanların sık sık yaptığı göz ovuşturma, masum gibi görünse de geri dönülmesi mümkün olmayan görme bozukluklarına varan sorunlara neden olabiliyor. Görme sorunlarından korunmak için aşırı göz ovuşturmamaya dikkat etmek gerekiyor. İşte gözleri aşırı kaşımanın yol açtığı daha önce duymadığınız hastalıklar!

Aşırı göz ovuşturmak keratokonus hastalığına neden oluyor

Alerjik hastalıklar sebebiyle gözün ovuşturulması, gözün saydam tabakası olan kornea tabakasının incelip sivrilmesi ile karakterize olan keratokonus hastalığının ortaya çıkışına zemin hazırlayabiliyor.

Gözlüğün çare olmadığı sorunlara yol açıyor

Keratokonus hastalığının tam bir nedeni yok. Ailesel yani genetik özelliklidir. Hastalığın erken evrelerinde görmede bir sorun yoktur, hastalık ilerledikçe miyop ve astigmat kusurları ortaya çıkmaya başlar. İlk dönemlerde oluşan görme sorunu gözlük ile düzeltilebilirken hastalık ilerledikçe gözlükle düzeltilemeyen görme sorunları ortaya çıkmaya başlar.

Erken evrelerde tedavi mümkün

Bu hastalık erken evrelerde yakalandığında corneal cross linking ile hastalık tedavi edilebiliyor. Ek tedavi yöntemleri kontakt lens, korneal halka tedavileri de mevcut. Burada önemli olan hastalığın erken fark edilip tanı konulması ve tedavinin başlamasıdır.

Gözlerinizi aşırı kaşımayın

Dikkat etmesi gereken durumlar, gözlerini aşırı kaşımaktan ve ovuşturmaktan uzak kalınmalı, özellikle ergenlik dönemi ve 20'li yaşların başında görmede bozulmaların başlaması hızlı ilerleyen miyopi, astigmat oluşması, gözlüğe rağmen net görememe gibi durumlardır. Keratokonustan korunmak için yıllık göz kontrolünden geçmek ve gözlerimizi ovuşturmamak önemli.