Muskatın faydaları neler karaciğer ve böbreklerdeki toksinleri temizliyor!

Tropik iklimlerde yetişen portakal ağacına benzeyen bir ağaç olan muskat, dünya mutfağında fazlasıyla sevilen bir baharat. Türkiye'de kullanımı yaygın olmasa da inanılmaz faydalı vitamin ve mineralleriyle şifa kaynağı olan muskatı yemekleri ve tatlıları tatlandırmak için kullanabilirsiniz. İşte muskatın insan vücuduna hiç duymadığınız yararları!

Beyin gücünü artırıyor

Muskat beyin sağlığını artırmak açısından çok yararlıdır. Stres ve psikolojik yorgunluklara karşı beyin fonksiyonlarını uyarıcı bir görevi bulunuyor. Ayrıca konsantrasyon eksikliğine karşı oldukça faydalı bir bitkidir. Muskat cevizinin içindeki bileşikler beyindeki sinirleri uyararak hafızayı iyileştirmeye yardımcı oluyor.

Uykusuzluğa kesin çözüm

Muskat hafif rahatlatıcı bir etkiye sahiptir. Özellikle ılık süt ile bir araya geldiğinde oldukça sakinleştirici bir etki vererek geceleri daha rahat uyumanızı sağlar. Eğer uyku probleminiz varsa, yatmadan önce ılık bir sütün içine katılan muskat uykusuzluğa çare olabilir.

Böbrek ve karaciğeri temizliyor

Kirlilik, stres, tütün, ilaç ve diğer dış maddeler organlarda toksinlerin birikmesine yol açıyor. Bu zehirlerin vücutta birikmesi ise böbrek ve karaciğeri önemli derecede etkiliyor. Muskat toksinleri vücuttan arındırarak bu iki organı da temizliyor. Aynı zamanda böbrek taşı oluşumunu da engelliyor. Muskat toksinleri arındırdığı için bu iki organın işlevini yerine getirebilmesinde oldukça önemli faydalar sağlıyor.

Cilt sağlığını koruyor

Antioksidan içeriği sayesinde cildi korumak için önemli olan serbest radikallerle mücadele ediyor. Akne nedeniyle ciltte oluşan iltihap ve tahrişi azaltıyor. Uçucu yağlara sahip olan muskat; topik olarak kullanıldığında siyah nokta ve sivilce izlerini azaltmada etkili oluyor. Cildin sağlığını başarılı bir şekilde koruyan muskat genellikle seyreltilip krem ile karıştırılıyor.

Doğal ağrı kesici

Bu minik şifa deposu mentol benzeri bir bileşene sahip olduğundan doğal ağrı kesiciler arasında yer almaktadır. Hastalık ya da yaralanmalara karşı kullanılır. Rahatlamaya son derecede yardımcı olabilecek bir etkiye sahiptir. Mide ve karın ağrılarının da önüne geçer.

Sindirim sistemine destekçi

Muskat içerisinde bol miktarda lif barındırdığından sindirim sistemine doğal yoldan destek verir. Bu sebeple kabızlık gibi bağırsak sorunlarını en aza indirerek rahatlatıcı etki verir. Sindirim sistemini kolaylaştırıyor, mide ve bağırsak suyunun salgılanmasında en önemli besinler arasında yer alıyor.

Ağız kokusunu geçiriyor

Muskatın antibakteriyel özellikleri oldukça fazladır. Bu sebeple muskat ağız kokusu ve kötü nefesi tedavi etmede birebir çözüm sağlıyor. Kötü nefesin nedenlerinden biri ağızda biriken bakterilerdir. Muskat, ağzı bu bakterilerden temizleyerek ağız kokusunu gideriyor. Ayrıca muskat, diş ve diş eti hastalıklarını da tedavi edebiliyor.

Kan basıncı için etkilidir

Muskat bol miktarda mineral barındırır. Mineraller organların fonksiyonları için en fayda sağlayan etkendir. İçinde bulunan potasyum minerali sayesinde kan basıncını düşürerek kan damarlarını rahatlatır. Bolca demir içerdiği için kırmızı kan hücrelerinin sayısını artırır. Demir eksikliğini yani anemi belirtilerini en aza indirir.

Muskat nasıl kullanılır?

Muskat şekli itibariyle hindistan cevizine benzetilse de aslında kendisi yapı ve tat olarak hindistan cevizinden oldukça farklı. Hint cevizi olarak da anılan, özellikle Hindistan’da ve Hollanda’da çok popüler olan muskat, tropik bölgelerde yetişen, portakal ağacına benzeyen bir ağaçtır. Meyveleri şekil itibariyle cevize benzer. Bu meyveler olgunlaştıktan sonra rendelenerek baharat olarak kullanılabilir. Muskatı yemeklerinizde, tatlılarınızda, içeceklerinizde kullanmanız için hazır şekilde büyük marketlerin baharat bölümlerinde ve aktarlarda bulabilirsiniz.