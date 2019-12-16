Dün akşam evlenen oyuncu Naz Elmas'ın kolundaki morluklar dikkat çekti!

36 yaşındaki başarılı oyuncu Naz Elmas, bir süredir birlikte olduğu 52 yaşındaki iş insanı Erol Özmandıracı, Esma Sultan Yalısı'nda nikah masasına oturdu. Ünlü oyuncunun düğünündeki bir detay ise tüm sevenlerini korkuttu. Düğünde sade bir gelinlik tercih eden Naz Elmas'ın kolunda meydana gelen morluklar şaşırttı.

Ünlü isimler yalnız bırakmadı

Ünlü oyuncu Naz Elmas'ı sevenleri bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.Çiftin düğün törenlerine Pınar Altuğ, Yağmur Atacan ve Engin Altan Düzyatan gibi isimler katıldı. Çiftin nikah şahitliğini ise Bedrettin Dalan, Abdurrahim Albayrak, Ahmet Güneştekin ve Ömer Cansever yaptı.

Kolundaki morluklar dikkat çekti

Mutluluğu gözlerinden okunan Naz Elmas'ın kolundaki morluklar ise herkesi korkuttu. Gelin arabasından inerken fotoğrafları çekilen Elmas'ın kolunun iç kısımlarında oluşan morlukların aşı sonucu olabileceği üzerinde duruldu.Ünlü oyuncu "Bizim bir araya gelme sebebimiz Cimbomluluğumuz. Erol'u ilk gördüğümde evleneceğim insan olduğunu anlamıştım" dedi.