Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler neler kuruyemişler güçlü bağışıklık sisteminin kaynağı!

Kış enfeksiyonlarıyla yani grip, nezle, farenjit ve bronşitle mücadele etmek için sağlam bir bağışıklık sistemi şarttır. Yediğimiz besinlerden aldığımız vitamin ve minerallerle bağışıklık sistemimizi güçlendirmemiz ise çok kolay. İşte bağışıklık sisteminizi güçlendirecek şifa dolu gıdalar!

Yoğurt

Probiyotik bakteriler, proteinler, D ve B vitaminleri, kalsiyum ve diğer vitaminlerden zengin yapısı, içindeki omega-3 gibi süper yağlarla birleşince yoğurt otomatik olarak birinci sıraya yerleşiyor.

Kefir

Tam bir “probiyotik bombası" olarak bilinen kefir en güçlü, en etkili bağışıklık güçlendirici içecektir.

Turşular

Turşuların hepsi güçlü birer bağışıklık dostudur. Fakat özellikle lahana turşusunu uzmanlar mutlaka tüketin diyor.

Balık

Omega-3 yağlarından zengin yapısı, kaliteli proteinlere sahip oluşu, D vitamini, fosfor ve kalsiyum zenginliği “bağışıklık dostu besinler” sıralamasında balığı önemli ve ayrı bir konuma getirir. Fakat çiftlikte yetiştirilmiş balıkları önerilmiyor, onun yerine denizde yetişmiş ve avlanmış balıkları tüketmeniz tavsiye edilir.

Sebzeler

Bu sebzelerin en önemlileri lahana, karnabahar, turp, sarımsak ve soğandır. Mantar, ıspanak, maydanoz ve kırmızı pancar bağışıklık sitemini güçlendiren diğer sebzelerdir.

Meyveler

Bağışıklık sistemine güç veren meyvelerin ilk sırasında portakal-limon- greyfurt-mandalina, yani turunçgiller yer alır. Bu listeye yeni dâhil olan meyveler ise nar ve muzdur.

Kuruyemişler ve yağlı tohumlar

Bağışıklığı güçlendiren kuruyemişlerde ilk sırada badem vardır. Listeye fındık ve cevizi de eklemeniz uygun olur. Ancak yüksek kalorili olduklarından dikkatli tüketilmelerinde fayda var. Keten tohumu yağlı tohumlar içinde Omega-3’ten zengin yapısı nedeniyle en güçlü olanıdır. Değişik alternatif isterseniz Chia Tohumunu da deneyebilirsiniz. Onu ayçiçeği çekirdeği izler.

Şalgam ve boza

İkisi de probiyotik ve prebiyotik zengini geleneksel besinlerdir. Yaz kış tüketilebildiği için şalgam biraz daha şanslıdır. Ayrıca şalgamın antioksidan gücü de bozadan daha fazladır.

Çay

Yeşil veya geleneksel siyah çay, hangisini içerseniz için ikisi de bağışıklık dostudur. Bu listeye ıhlamur, zencefil ve tarçın çayını da ekleyebilirsiniz. Ekinezya ve kuşburnu çayını da deneyebilirsiniz.

Prebiyotik gıdalar

Olgunlaşmamış muz, bamya, pırasa, elma, yer elması, pancar, kereviz prebiyotik gıdaların en önemlilerindendir.