Demet Özdemir'in Instagram paylaşımı sosyal medyayı salladı!

İbrahim Çelikkol'la başrolü paylaştığı "Doğduğun Ev Kaderin" isimli diziyle ekrana dönmeye hazırlanan Demet Özdemir, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. Özdemir'in son Instagram paylaşımı dakikalar içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

Paylaşımına beğeni ve yorum yağdı

Can Yaman'la oynadığı Erkenci Kuş dizisindeki karakterle sevilen ve ekranların aranılan yüzü haline gelen Demet Özdemir, sosyal medya hesabından siyah beyaz bir fotoğraf paylaştı. 8,6 milyon takipçisi bulunan Demet Özdemir'in fotoğrafını 100 bine yakın kullanıcı beğendi. Ayrıca Özdemir'in fotoğrafının altına yüzlerce yorum yapıldı.

İşte yapılan yorumlardan bazıları...

"Çok güzelsin"

"Instagram alev aldı"

"Bomba gibi kız"

"Düştüm"

"Kalbimi delip geçtin"

"Ekrana kilitlendim"

İşte o paylaşım...