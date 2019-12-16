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Beren Saat'in yere yatmış pozunu görenler iç çamaşırı yok mu dedi!

Beren Saat'in bir dergi için beyaz elbisesinin eteklerini açarak yerde yatıp poz veren fotoğrafını görenler "İç çamaşırı giymemiş mi?" yorumunu yaptı.

Beren Saat'in yere yatmış pozunu görenler iç çamaşırı yok mu dedi!
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Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti evliliklerine ikinci şansı verdi ve yollarına devam etme kararı aldılar. Ünlü oyuncu Bereb Saat ise kariyerine kaldığı yerden devam ediyor. Bir dergi için kamera karşısına geçen Beren Saat, verdiği cüretkar pozlarla herkesi şaşırttı.

CÜRETKAR POZU SOSYAL MEDYAYI SALLADI 

Based İstanbul dergisi için çok konuşulacak pozlar veren Beren Saat, pozlardan birini de Instagram hesabından yayınladı. Saat, beyaz gelinliği andıran bir elbisenin altına siyah tül çorap ve siyah topuklu ayakkabı giydi. Yere yatarak elbisesinin eteklerini açıp poz veren Saat'in paylaşımını görenler ise "İç çamaşırı giymemiş mi?" sorusunu sordu.

Beren Saat'in yere yatmış pozunu görenler iç çamaşırı yok mu dedi!

"ALTI ÇIPLAK"

Dikkat çeken pozuyla kısa sürede binlerce yorum alan Saat'i eleştirenlerin yanı sıra övgü yağdıranlar da oldu. Beren Saat'in yaklaşık 140 bin beğeni alan fotoğrafı için şu yorumlar yapıldı:

Beren Saat'in yere yatmış pozunu görenler iç çamaşırı yok mu dedi!


 

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