Beren Saat'in yere yatmış pozunu görenler iç çamaşırı yok mu dedi!

Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti evliliklerine ikinci şansı verdi ve yollarına devam etme kararı aldılar. Ünlü oyuncu Bereb Saat ise kariyerine kaldığı yerden devam ediyor. Bir dergi için kamera karşısına geçen Beren Saat, verdiği cüretkar pozlarla herkesi şaşırttı.

CÜRETKAR POZU SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Based İstanbul dergisi için çok konuşulacak pozlar veren Beren Saat, pozlardan birini de Instagram hesabından yayınladı. Saat, beyaz gelinliği andıran bir elbisenin altına siyah tül çorap ve siyah topuklu ayakkabı giydi. Yere yatarak elbisesinin eteklerini açıp poz veren Saat'in paylaşımını görenler ise "İç çamaşırı giymemiş mi?" sorusunu sordu.

"ALTI ÇIPLAK"

Dikkat çeken pozuyla kısa sürede binlerce yorum alan Saat'i eleştirenlerin yanı sıra övgü yağdıranlar da oldu. Beren Saat'in yaklaşık 140 bin beğeni alan fotoğrafı için şu yorumlar yapıldı:



